Elettra Lamborghini, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Voilà”, ha trasformato la sua difficoltà a riposare in un vero e proprio tormentone. Dopo aver denunciato il disturbo causato dai cosiddetti “festini bilaterali” nelle notti sanremesi, ha annunciato sui social di aver trovato una soluzione drastica: “Stasera vi frego… sto andando a Montecarlo a dormire. Tiè”.

La battaglia contro il rumore notturno

La cantante ha più volte lamentato l’impossibilità di dormire a causa della musica ad alto volume proveniente dai locali adiacenti al suo hotel.

Sul palco dell’Ariston, con ironia, aveva minacciato: “Se non smettono coi festini scendo giù col megafono”. Anche sui social ha espresso la sua frustrazione, raccontando di essere “stanca morta” e di aver dormito solo due ore.

La fuga a Montecarlo e il nuovo capitolo

Per cercare un po’ di silenzio, Elettra ha deciso di lasciare Sanremo e trascorrere la notte a Montecarlo. L’annuncio è arrivato con una battuta su Instagram, che ha subito attirato l’attenzione. Tuttavia, secondo quanto emerso, anche nel Principato la quiete è durata poco: la cantante ha raccontato di aver individuato un altro “focolaio” di festini, ironizzando sul fatto che la musica la stesse inseguendo anche lì.

Un tormentone che anima il Festival

La vicenda dei “festini bilaterali” è diventata uno dei leitmotiv più discussi di questa edizione del Festival. La mossa di Elettra Lamborghini ha acceso il dibattito sul rapporto tra movida e riposo, trasformando un disagio personale in un momento di leggerezza e ironia che ha coinvolto il pubblico.

Chi è Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è una cantante italiana, nota anche per la sua presenza sui social e per il suo stile diretto. Dopo il debutto a Sanremo nel 2020 con “Musica (e il resto scompare)”, è tornata sul palco dell’Ariston nel 2026 con “Voilà”. In questa edizione ha anche duettato con Las Ketchup nella serata delle cover.