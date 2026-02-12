Nuovo cambio programmazione per La forza di una donna nel daytime pomeridiano di Canale 5 del prossimo sabato 14 febbraio 2026.

L'appuntamento con la soap opera turca subirà delle variazioni di palinsesto dettate dall'esigenza di trasmettere una puntata eccezionalmente più lunga del previsto, che comincerà in anticipo rispetto al solito, proprio come riportato in queste ore dalla Guida Tv ufficiale Mediaset.

Mediaset cambia la programmazione de La forza di una donna di sabato 14 febbraio

Il sabato pomeriggio di Canale 5 continuerà a essere occupato in buona parte dalle serie turche che stanno appassionando una fetta crescente di telespettatori nella fascia pomeridiana, arrivando anche a picchi del 25% di share.

È questo il caso de La forza di una donna, considerata la serie rivelazione dell'ultima stagione televisiva prevista anche nel sabato di San Valentino in prima visione assoluta.

L'appuntamento di questo sabato pomeriggio, però, subirà una piccola variazione di palinsesto rispetto al solito dato che si è scelto di allungare la messa in onda della puntata speciale in daytime.

La nuova puntata de La forza di una donna si allunga e inizia prima nel daytime del 14 febbraio

Gli spettatori e appassionati delle vicende di Bahar e Sarp dovranno ricordarsi di collegarsi su Canale 5 in anticipo rispetto al solito, dato che l'orario di partenza della nuova puntata extra-large è in programma a partire dalle 15:15 e non dalle 15:35 come è accaduto nel corso delle ultime settimane.

15 minuti in più in compagnia della soap rivelazione di ascolti di quest'anno, che si avvia ormai verso le fasi conclusive della terza e ultima stagione.

Bahar chiede scusa a Sarp

I colpi di scena non mancheranno neppure nei due nuovi episodi che andranno in onda questo sabato pomeriggio su Canale 5: le anticipazioni rivelano che Bahar arriverà a scusarsi con Sarp per non averlo accolto nel migliore dei modi e per essersi lasciata andare alla rabbia.

La donna si mostrerà amareggiata nei confronti del padre dei suoi figli ma, al tempo stesso, sembrerà ben predisposta a ripartire da zero. Intanto Sirin andrà a visitare sua sorella Bahar e le farà una promessa importante.