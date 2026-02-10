Da un paio di settimane a questa parte sembra essere cambiato tutto a Uomini e donne: le anticipazioni delle registrazioni che ci sono state tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, infatti, svelano che diversi componenti del parterre sono usciti di scena e altri sono finiti nell'ombra. Gemma Galgani e Mario Lenti, per esempio, da protagonisti del trono Over sono passati ad essere spettatori delle vicende altrui.

Cambiano le gerarchie a Uomini e donne

Cosa sta succedendo negli studi di Uomini e donne? Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate nelle ultime settimane, infatti, svelano che al centro delle dinamiche più interessanti non ci sono più i "soliti noti".

Innanzitutto personaggi come Federico Mastrostefano e Lucia Marino non fanno più parte del cast (non si sa se per loro scelta o per volontà della redazione), e poi altri "veterani" sono fermi ai box da molto tempo.

Da quando Mario ha chiuso definitivamente ad un riavvicinamento con Gemma, entrambi sono finiti nell'ombra e Maria De Filippi sembra volergli concedere sempre meno spazio.

Nel giro di poche puntate, infatti, Lenti e Galgani sono passati dal ruolo di protagonisti del trono Over a quello di comparse e il pubblico potrebbe essere contento di questo cambiamento.

Le critiche degli spettatori

L'uscita di Gemma e Mario dalle dinamiche di Uomini e donne Over potrebbe essere la conseguenza delle aspre critiche che entrambi hanno ricevuto durante la messa in onda delle ultime puntate.

"Lei è diventata isterica e lui bacia tutte, non ne possiamo più", "Stiamo vedendo la stessa cosa da settembre, basta", "Questi personaggi dovreste mandarli via, non dargli tutto questo spazio", "Insopportabili", "Praticamente Mario è la Gemma del parterre maschile", "Imbarazzanti", "Non li sopporto più", si legge su X in questi giorni.

I nuovi protagonisti in studio

Se Gemma e Mario sono usciti dalle dinamiche di questo periodo, altri componenti del parterre sono finiti al centro dell'attenzione.

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne, infatti, si è parlato molto di: Edoardo e Paola, Elisabetta e Sebastiano, Alessio e Rosanna, Mauro e Tiziana.