Lewis Hamilton e Kim Kardashian avrebbero trascorso un weekend romantico in un resort dell’Oxfordshire. A riportare la notizia è il tabloid The Sun, secondo cui il pilota britannico della Ferrari, 41 anni, e la celebre imprenditrice americana, 45 anni, avrebbero soggiornato insieme in una struttura di lusso. Le spese per il soggiorno ammonterebbero a circa 120mila sterline, pari a circa 140mila euro.

Secondo le indiscrezioni, Kardashian sarebbe giunta con il proprio jet privato, accompagnata da due assistenti e otto valigie, tra cui una Birkin dal valore di 76mila sterline.

Hamilton, invece, avrebbe raggiunto la meta in elicottero, con un costo stimato di 5mila sterline per il trasferimento. I due si conoscono da tempo, fin dal 2014, quando entrambi erano legati ad altre figure note.

Dettagli del soggiorno

Il fine settimana si sarebbe svolto in un esclusivo resort dell’Oxfordshire, dove la coppia avrebbe beneficiato di servizi di alto livello. Il trasferimento di Kardashian, quantificato in circa 90mila sterline, includeva il volo privato e il trasporto via van. Hamilton avrebbe invece sostenuto una spesa di circa 5mila sterline per il suo elicottero. Il costo totale del soggiorno, comprensivo di alloggio, trattamenti spa e altri servizi, avrebbe raggiunto la cifra complessiva di 120mila sterline.

Un’amicizia di lunga data

Hamilton e Kardashian intrattengono un rapporto di conoscenza da oltre un decennio. Le loro frequentazioni risalgono al 2014, periodo in cui il pilota era legato a Nicole Scherzinger e la star dei reality show era sposata con Kanye West. Da allora, hanno mantenuto un legame di amicizia, senza che in precedenza fossero emerse conferme di una relazione sentimentale.

Al momento, non risultano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati o dei loro rappresentanti in merito a questo presunto fine settimana romantico.