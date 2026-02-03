Il 7 febbraio sarà un anno dall'inizio della storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, e i fan di entrambi non vedono l'ora di festeggiare quest'importante traguardo insieme a loro. La coppia, nel frattempo, ha deciso di concedersi una giornata off ed è stata la modella a documentare tutto sui social: gli Helevier hanno trascorso 24 ore in un resort da sogno, dove hanno avuto la possibilità di rilassarsi e cenare a lume di candela.

Il racconto di Helena sui social

Helena è tornata dal Brasile pochi giorni fa ma, visto il periodo difficile che sta affrontando, ha deciso di concedersi un giorno di relax in posto da sogno.

In una storia che ha pubblicato su Instagram il 3 febbraio, infatti, la modella ha riassunto le 24 ore che ha passato con Javier in un resort immerso nel vedere: gli Helevier hanno fatto una vera e propria fuga romantica a meno di una settimana dal loro primo anniversario (che sarà sabato 7).

La coppia si è rilassata tra saune e passeggiate con il cane Amy, ma anche cenando a lume di candela nel ristorante presente nella struttura che hanno scelto per questa breve ma importante vacanza.

vi meritate giorni così per sempre ❤️‍🩹#helevier pic.twitter.com/vLZzvxf2lJ — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 3, 2026

I commenti dei fan su X

La fuga romantica degli Helevier ha reso felici i loro tantissimi fan, e ciò si evince da come hanno commentato il video riassunto della giornata off dei loro beniamini.

"Vi meritate giorni così per sempre", "Mi commuovono", "Due brave persone che meritano solo cose belle", "Tutto l'amore del mondo per voi", "Ad altri infiniti giorni come questo", "Che dolcezza infinita", "Tutta la vita così", "Che belli", "Meravigliosi", "Loro sono la felicità", si legge su X in queste ore.

A metà febbraio il ritorno in televisione

I fan di Helena e Javier sanno che a breve torneranno in televisione, o meglio tra qualche giorno andrà in onda la loro ospitata a Celebrity Chef.

Visto che gli Helevier non compaiono nella lista delle coppie che si sfideranno nelle puntate di questa settimana, è facile intuire che il loro faccia a faccia ai fornelli non sarà trasmesso su Tv8 prima di lunedì 9 febbraio.

Prestes e Martinez hanno registrato questo programma durante l'estate, ma i loro sostenitori sono curiosi di sapere chi dei due ha vinto la gara in cucina.