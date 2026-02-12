Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime pomeridiano di Rai 1 per questa stagione televisiva 2026.

Nel corso degli ultimi anni la serie italiana prodotta da Aurora Tv ha chiuso i battenti sempre a inizio maggio con gli episodi conclusivi della stagione ma, quest'anno, si è scelto di allungare il numero complessivo di puntate così da poter coprire più settimane del palinsesto, facendo slittare l'ultima puntata di messa in onda.

Come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 10 in daytime

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 subirà delle importanti variazioni di palinsesto nel corso dell'attuale stagione televisiva, dato che si è scelto di prolungarne la messa in onda aumentando il numero complessivo di episodi da produrre per la fascia del daytime pomeridiano.

Una scelta dettata dall'esigenza di garantire una maggiore copertura positiva al pomeriggio della rete ammiraglia dal punto di vista Auditel, così da non lasciare troppo spazio alla rete ammiraglia del Biscione per puntare sulla messa in onda di nuove serie turche che popoleranno anche quest'anno il daytime pomeridiano estivo.

Slitta l'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 10: la serie viene allungata in daytime

Per quest'anno, infatti, i vertici della tv di Stato hanno scelto di puntare maggiormente sulla serie che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, la quale sta viaggiando su una media complessiva di circa 1,7 milioni di fedelissimi al giorno, pari a uno share compreso tra il 17 e il 19%, con punte del 21% durante la messa in onda.

Per vedere il gran finale di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, gli spettatori e appassionati della serie dovranno collegarsi su Rai 1 non durante la prima settimana di maggio, così come è accaduto nel corso degli ultimi anni.

La puntata conclusiva di questo decimo capitolo della serie, infatti, sarà trasmessa nel corso del pomeriggio di venerdì 22 maggio, dalle 16:10 alle 17 circa.

Dalla settimana successiva, invece, sarà trasmessa una nuova serie televisiva che terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per tutto il corso della stagione estiva.