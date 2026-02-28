Ditonellapiaga e TonyPitony si sono aggiudicati la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. La loro reinterpretazione di “The Lady Is a Tramp” ha incantato il palco dell’Ariston, unendo con successo ironia, eleganza e teatralità in un duetto memorabile. La vittoria è stata determinata dal voto combinato del televoto (34%), della giuria della sala stampa, tv e web (33%) e della giuria delle radio (33%).

Il podio della serata delle cover

Al secondo posto si è classificato il trio composto da Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, che hanno eseguito “Hit the Road Jack”.

La terza posizione è andata ad Arisa, accompagnata dal Coro del Teatro Regio di Parma, con la loro interpretazione di “Quello che le donne non dicono”. La top ten è completata da: Bambole di Pezza con Cristina D’Avena (“Occhi di gatto”), Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band (“Vita”), Sal Da Vinci con Michele Zarrillo (“Cinque giorni”), LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo (“Andamento lento”), Nayt con Joan Thiele (“La canzone dell’amore perduto”), Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso (“Su di noi”) e Luchè con Gianluca Grignani (“Falco a metà”).

Una performance che ha fatto la differenza

Il duetto di Ditonellapiaga e TonyPitony ha trasformato l’Ariston in un intimo club jazz, caratterizzato da un’estetica retrò e una performance teatrale che ha saputo reinterpretare il classico del 1937 in una chiave decisamente contemporanea.

La loro esibizione ha colpito per l’eccezionale capacità di fondere tecnica vocale, ironia e una visione artistica personale, riscrivendo il brano secondo una grammatica musicale originale e distintiva.

La serata delle cover, momento tradizionalmente dedicato alle reinterpretazioni di brani celebri, ha visto la partecipazione di tutti i 30 artisti in gara, ciascuno affiancato da un ospite. È importante sottolineare che il voto di questa serata non influisce sulla classifica finale del Festival, ma ha il compito di premiare la performance più apprezzata del venerdì.

Contesto e significato della vittoria

La vittoria di Ditonellapiaga e TonyPitony segna un momento di rottura e originalità nel panorama sanremese, un contesto dove la tradizione si intreccia costantemente con l’innovazione.

Il loro duetto ha efficacemente incarnato un messaggio di libertà e anticonformismo, risuonando con particolare forza sia sul palco che tra il pubblico presente e quello a casa.

La serata delle cover ha, ancora una volta, confermato il valore della sperimentazione artistica e della capacità di sorprendere, elementi che hanno contribuito a rendere questa edizione del Festival particolarmente vivace e memorabile.