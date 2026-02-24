Orhan tornerà e si farà beffe di Mehmet nella puntata di Io sono Farah in onda venerdì 27 febbraio: l'uomo riuscirà a farsi scagionare nonostante il grave reato commesso contro il figlio adottivo.

Le anticipazioni tv rivelano che Mehmet avrà un duro scontro con Orhan, certo che passerà il resto della sua vita in prigione. Le prove, però, saranno a favore di Orhan che riprenderà anche il suo posto in polizia.

Il pacco misterioso che commuoverà Tahir

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che dopo un anno di latitanza, Orhan tornerà alla carica.

L'uomo si riaffaccerà nelle vite di Mehmet e Tahir e le stravolgerà ancora una volta. Per quanto riguarda Tahir, Orhan farà recapitare un pacco misterioso a Farah, con la raccomandazione di farlo aprire solo al destinatario. Sapendo che il pacco di apre solo con le impronte digitali di Tahir, la paura di una bomba sarà tanta, anche perché Behnam non darà tregua al suo nemico. Appena Tahir arriverà a casa, porterà la scatola lontano dall'abitazione e la aprirà con timore. Alla fine, però, noterà che al suo interno ci sono solo dei pezzi di vetro e una foto che ritrae la sua famiglia d''origine. Dietro le foto che faranno commuovere Tahir ci saranno una dedica in cui figurerà anche Orhan e un biglietto con la sua firma che augura un nuovo inizio a Tahir.

Nel frattempo, il temutissimo Agnello Nero, andrà a trovare Mehmet in commissariato e sembrerà consegnarsi alla polizia. "Sei ancora vivo?" gli chiederà Mehmet, sorpreso e arrabbiato nel rivedere Orhan che gli ricorderà che a perdere la vita avrebbe dovuto essere lui.

Ylias pagherà per tutti in carcere

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 27 febbraio, Orhan avrà un pesante confronto con Mehmet che gli prometterà che non uscirà mai più dal carcere. L'uomo incasserà tutte le accuse di Mehmet e andrà in cella da Ilyas, ma durerà davvero pochissimo. Orhan, infatti, avrà appena il tempo di dire al suo ex complice che il carcere sarà molto duro per lui. Successivamente, Orhan sarà assolto da tutte le accuse, compreso il tentato omicidio di Mehmet che non avrà parole e capirà di avere di fronte qualcuno di molto potente.

L'arma con cui Orhan ha colpito Mehmet sarà ritrovata da Ilyas e risulterà pulita. Le uniche impronte sulla pistola saranno quelle del giovane poliziotto e di Mehmet. Orhan sarà scagionato e tornerà anche ad essere il capo della polizia.