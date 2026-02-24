Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 23 febbraio, Elisabetta Gigante ha messo nei guai Sebastiano Mignosa raccontando che l'avrebbe cercata per proporle di andare via insieme. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni sulle riprese di lunedì, infatti, svelano che tra la dama e il cavaliere c'è stato un duro confronto mentre lui era seduto al centro dello studio con due signore che sta frequentando in questo periodo.

La mossa a sorpresa di Elisabetta

Tra le anticipazioni che sono trapelate su quello che è successo durante la registrazione di Uomini e donne del 23 febbraio, c'è anche quella su un attacco che Elisabetta ha fatto a Sebastiano.

Il cavaliere era seduto al centro dello studio con due signore che sta frequentando in questo periodo, la dama ha preso la parola e ha raccontato che lei e il cavaliere si sarebbero sentiti nei giorni scorsi e che lui le avrebbe proposto di uscire dal programma in coppia.

Stando alla versione che ha fornito la protagonista del trono Over, dunque, l'imprenditore siciliano non l'avrebbe ancora dimenticata e starebbe fingendo di provare un interesse per altre persone.

La decisione che fa infuriare l'opinionista di Uomini e donne

Le riprese di Uomini e donne di lunedì scorso si sono aperte con Mario e Cinzia al centro dello studio.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete, il cavaliere e la dama hanno scelto di interrompere la loro conoscenza ad una sola settimana dal ritorno di fiamma che aveva fatto storcere il naso a tutti.

Questa decisione di chiudere, però, ha spinto Tina ad attaccare pesantemente i due e poi a chiedere più volte la loro cacciata dal programma.

L'opinionista, però, non è stata accontentata perché entrambi i protagonisti del trono Over sono rimasti nel parterre.

Gemma ancora nell'ombra

Neppure nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrare il 23 febbraio si è parlato di Gemma: è la terza settimana consecutiva, infatti, che la dama non viene chiamata al centro dello studio per raccontare delle sue frequentazioni.

Da quando Mario ha chiuso definitivamente con lei, Galgani non ha più trovato spazio e giorno dopo giorno è uscita dalle dinamiche più interessanti del trono Over.