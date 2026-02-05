Ivano Michetti, storico chitarrista de I Cugini di Campagna, è stato protagonista di un acceso confronto durante una puntata del programma televisivo ‘I Fatti Vostri’. In collegamento con lo studio, la donna che occupa abusivamente un suo immobile ha promesso di lasciarlo entro il 24 marzo. Tuttavia, la replica del musicista ha tradito un profondo scetticismo. Visibilmente irritato, Michetti ha compiuto un gesto plateale: si è tolto una delle sue iconiche scarpe da scena con zeppa altissima e l’ha lanciata al centro dello studio.

La vicenda dell’immobile

La disputa legale ha avuto inizio nel 2022. Inizialmente, Michetti aveva affittato l’appartamento a un cittadino iracheno per 350 euro mensili. Durante un periodo di assenza del musicista, l’inquilino ha lasciato l’immobile a una donna, Samia, che vi si è stabilita senza un contratto regolare, arrivando persino a cambiare la serratura. La battaglia legale si è protratta fino al 2024, concludendosi con una sentenza di condanna nei confronti della donna per occupazione abusiva.

Il confronto in diretta

Durante la puntata del programma andata in onda il 3 febbraio, Samia ha dichiarato che lascerà l’abitazione il 24 marzo. Ha motivato questo rinvio sostenendo che il figlio ventiduenne starebbe scontando gli arresti domiciliari proprio nell’appartamento fino al 17 marzo.

Michetti ha immediatamente espresso i suoi dubbi, affermando che, a suo dire, si tratterebbe invece del nuovo compagno della donna. La tensione è rapidamente salita quando Samia ha risposto con toni provocatori, spingendo il chitarrista a compiere il gesto clamoroso della scarpa.

Al momento, non risultano conferme indipendenti che aggiungano ulteriori dettagli alla vicenda. Ciononostante, la scena ha già suscitato vivaci reazioni sui social network e tra il pubblico televisivo, evidenziando la forte risonanza mediatica dell'episodio.