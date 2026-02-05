I fan di Helena Prestes e Javier Martinez non si lasciano sfuggire nulla, a partire dalle date importanti per la coppia. Oggi, 5 febbraio, sui social si sta parlando tanto di un anniversario molto speciale per gli Helevier: dopo mesi di amicizia e tentennamenti, esattamente un anno fa Martinez ha dato il primo bacio a Prestes davanti alle telecamere del Grande Fratello. "Posso fare una cosa?", è la domanda che secondo il fandom dei due ragazzi ha dato il via ad una delle più belle storie d'amore degli ultimi tempi.

Nuovo traguardo per gli Helevier

Chi ha seguito con attenzione l'edizione 2024/2025 del Grande Fratello ricorderà quello che è successo nella casa il 5 febbraio, un giorno in cui il percorso di due concorrenti è cambiato drasticamente.

Dopo quasi sei mesi d'amicizia, dubbi e avvicinamenti, Javier ha deciso di lasciarsi andare con Helena e proprio quel giorno le ha dato il primo bacio davanti alle telecamere.

"Posso fare una cosa?", è stata la domanda che Martinez ha fatto a Prestes prima di dare vita ad uno dei momenti che hanno emozionato di più il loro fandom.

è passato un anno da quel "posso fare una cosa" l'esatto momento in cui il fandom ha ripreso a respirare e ha avuto i suoi diritti da visionarie mai dopo che poche ore prima Giaviero ci aveva nuovamente affondate

auguri a chi festeggia 🍾#helevier pic.twitter.com/KZvGryeGPP — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 5, 2026

Un anno fa quello scambio di effusioni è stato accolto con entusiasmo anche dagli altri concorrenti, che hanno spiato e applaudito la coppia da lontano.

I messaggi d'affetto per Helena e Javier

Il 5 febbraio, dunque, è l'anniversario del primo bacio che Helena e Javier si sono dati davanti alle telecamere (si erano già avvicinati sotto una coperta o lontano da occhi indiscreti), e tutti i loro fan lo stanno festeggiando sui social.

"Quel -posso fare una cosa- non lo dimenticherò mai", "Un anno fa Javier ci ha dimostrato che non siamo mai state visionarie", "Auguri a chi festeggia", "L'inizio di tutto", "L'anno scorso stavamo tutti ad applaudire come i concorrenti del GF", "Che momento bellissimo", "Un anno fa Javier ha buttato giù la corazza e si è preso quella felicità che ha sempre avuto davanti agli occhi", si legge su X in queste ore.

I progetti per il futuro

Tra due giorni, ovvero il 7 febbraio, sarà il primo anniversario degli Helevier: quel giorno, infatti, Helena e Javier hanno trascorso una notte nel tugurio e poi hanno deciso di essere una coppia.

A distanza di tempo da quel momento, la modella e il pallavolista sono innamoratissimi e fanno importanti progetti per il futuro, a partire dalla convivenza nella casa che hanno comprato a Lecco poco tempo fa.