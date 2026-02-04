‘L’invisibile’, il film proposto da Rai1, si è imposto come il programma più seguito nella fascia del prime time, secondo i dati di ascolto relativi a martedì 3 febbraio. La pellicola ha raccolto il consenso di un ampio pubblico, superando le altre proposte televisive della serata. Questo risultato conferma la capacità di Rai1 di attrarre spettatori con la sua programmazione cinematografica.

‘L’invisibile’ guida gli ascolti della serata

Il film trasmesso su Rai1 ha registrato il miglior risultato in termini di ascolti nella fascia oraria di maggiore visibilità.

La scelta di puntare su un titolo cinematografico si è rivelata vincente, permettendo alla rete di primeggiare tra le principali emittenti nazionali. Il dato evidenzia la preferenza del pubblico per i contenuti proposti dal servizio pubblico in questa occasione.

Confronto con le altre reti e tendenze del prime time

La serata televisiva ha visto una competizione tra diverse reti, ma ‘L’invisibile’ ha prevalso in termini di share e numero di telespettatori. Il risultato ottenuto da Rai1 si inserisce in un contesto in cui la programmazione serale rappresenta un momento chiave per le strategie delle emittenti. La performance del film conferma l’interesse degli spettatori verso il cinema in televisione, elemento che spesso determina il successo nella fascia serale.

La tendenza a privilegiare film di qualità nel prime time si conferma una scelta efficace per Rai1, che continua a ottenere riscontri positivi dal pubblico. Il dato di ascolto di ‘L’invisibile’ rafforza la posizione della rete come punto di riferimento per l’intrattenimento serale.