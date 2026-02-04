L'esperienza di Jakub Bakkour a Uomini e donne è finita, e proprio l'altro giorno è andata in onda l'ultima puntata alla quale il ragazzo ha partecipato. Per ufficializzare l'addio al programma, e anche alla tronista Sara Gaudenzi, il modello ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram: in questo sfogo l'ex corteggiatore ha spiegato perché ha lasciato la trasmissione e cosa cerca in una relazione anche fuori dal contesto televisivo.

Lo sfogo di Jakub sui social

Il 3 febbraio è andata in onda l'ultima apparizione di Jakub a Uomini e donne: in studio è stata mostrata l'esterna che il giovane ha fatto con Sara a Verona, dove lei lo ha raggiunto per provare a recuperare la loro conoscenza.

Al termine del filmato, però, Maria De Filippi ha spiegato che il modello ha deciso di interrompere definitivamente la frequentazione con la tronista perché si è reso conto che non sarebbero fatti per stare insieme.

Anche se con parole diverse, l'ex corteggiatrice ha ribadito questo concetto anche nel messaggio con il quale ha rotto il silenzio dopo la fine della sua partecipazione al popolare dating-show di Canale 5.

Dopo aver ringraziato la redazione, Jakub ha aggiunto: "Sono fiero di essere rimasto fedele ai miei valori e oggi so per certo che cerco qualcosa di sano, voglio una relazione così cascasse il mondo".

Velati riferimenti alla tronista di Uomini e donne

Jakub non ha mai citato direttamente Sara nel messaggio che ha pubblicato su Instagram dopo aver detto addio a Uomini e donne, ma in qualche modo ha parlato anche di lei quando ha elencato le caratteristiche che dovrebbe avere la sua anima gemella.

"So ciò che voglio e ciò che non voglio. In una relazione sana ci devono essere delle basi che si incastrano", ha spiegato il modello sul suo profilo social.

Le anticipazioni delle nuove registrazioni

Sono passate diverse settimane da quando Jakub ha lasciato Uomini e donne, un periodo nel corso del quale Sara ha provato a voltare pagina portando in esterna nuovi ragazzi.

Le anticipazioni delle registrazioni che si sono svolte il 2 e il 3 febbraio, ad esempio, svelano che la tronista è rimasta colpita da Mattia e ha baciato Alessio al secondo appuntamento.