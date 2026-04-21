Il palinsesto Mediaset del 1° maggio subisce una nuova variazione nella fascia daytime di Canale 5, con importanti cambiamenti per gli appassionati delle soap turche. La rete ammiraglia ha deciso di modificare la programmazione pomeridiana, sospendendo temporaneamente una delle serie più seguite e confermandone un’altra che si avvia verso il gran finale.

Forbidden Fruit sospesa il 1° maggio: cosa va in onda al suo posto

Nel dettaglio, Forbidden Fruit non andrà in onda nel daytime del 1° maggio. Una scelta in linea con quanto già accaduto in altre festività, quando Mediaset ha spesso rivoluzionato il palinsesto per lasciare spazio a contenuti più adatti a un pubblico festivo.

Al posto della soap turca, Canale 5 trasmetterà un film del ciclo Rosamunde Pilcher, che occuperà una larga parte del pomeriggio. Questo cambio comporterà anche la sospensione di altri programmi abituali della fascia, tra cui:

Uomini e Donne di Maria De Filippi

di Maria De Filippi parte della programmazione standard del daytime

Si tratta quindi di una giornata “atipica” per il pubblico affezionato alle soap, che dovrà rinunciare temporaneamente alle vicende di Yildiz e Zeynep.

La forza di una donna confermata: nessuno stop per la soap

Diversa invece la situazione per La forza di una donna, che resta regolarmente in onda anche il 1° maggio.

La dizi turca continua a essere uno dei punti di riferimento del pomeriggio di Canale 5 e accompagnerà il pubblico ancora per poche settimane, visto che si avvicina ormai al suo epilogo definitivo.

Secondo le ultime informazioni, infatti, la serie si avvia verso il gran finale tra maggio e giugno 2026, chiudendo definitivamente la storia di Bahar.

Anticipazioni finale La forza di una donna: cosa succede nelle ultime puntate

Le anticipazioni sul finale di La forza di una donna promettono episodi ricchi di tensione e colpi di scena.

Dalle trame più recenti emerge che:

i rapporti tra i protagonisti diventano sempre più complicati

Sirin continuerà a creare conflitti e rivelazioni scioccanti , destabilizzando gli equilibri familiari

, destabilizzando gli equilibri familiari Bahar dovrà affrontare decisioni difficili legate al suo futuro e ai suoi affetti

le storyline legate a Arif, Sarp e Ceyda raggiungeranno un punto di svolta definitivo

Nel finale, la soap punterà su una forte componente emotiva: amore, sacrificio e redenzione saranno al centro delle ultime puntate, con sviluppi che porteranno a una chiusura intensa e definitiva della storia.