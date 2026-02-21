Arda colpirà Emre per difendere Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna e abbraccerà per la prima volta sua madre.

Le anticipazioni tv rivelano che Emre andrà da Ceyda e la accuserà di non essere abbastanza per Arda. L'uomo avrà intenzione di cercare il figlio naturale sapendo che metterebbe a rischio i legame tra Ceyda e Arda. Il bambino non sopporterà il tono di Emre e per la prima volta riuscirà ad esprimere tutti i suoi sentimenti.

Emre furioso con Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arda si trasferirà da Ceyda perché la nonna avrà un ictus.

La donna sarà felice di poter stare con il bambino, ma dovrà fare i conti con la dura realtà, a partire dal fatto che Arda non è il suo figlio biologico. Per settimane, Ceyda mentirà a Emre dicendogli di aver concepito Arda con un altro uomo, ma la verità verrà a galla. A parlare con l'uomo sarà Kismet che violerà il suo segreto professionale pur di farlo felice. Emre, infatti, confesserà a Kismet di essere sterile e le dirà che soffre molto per questa situazione. L'avvocato, a quel punto, gli dirà che ha già un figlio e che non si tratta di Arda. Kismet spiegherà a Emre che c'è stato un scambio di culla e il bambino concepito con Ceyda si trova da qualche parte nel mondo. Questo darà a Emre una grande speranza, ma nello stesso tempo complicherà la vita di Ceyda che aveva deciso di restare con Arda e non cercare il figlio naturale per non rischiare di perderlo.

Il gesto di Arda che farà commuovere Ceyda

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Emre andrà da Ceyda dopo aver parlato con Kismet. "Come hai potuto mentirmi?" dirà con rabbia, "Voglio sapere dov'è il mio bambino". Ceyda farà notare a Emre che cercando suo figlio lo strapperebbe dalle braccia di due persone che lo hanno amato. Tra i due nascerà un forte litigio, mentre Arda ascolterà tutto dalla sua camera. Ceyda spiegherà in lacrime che non vuole separarsi da Arda e che il bambino ha solo bisogno di amore. Emre sarà molto duro con Ceyda e la accuserà di non essere in grado di occuparsi di un bambino autistico. "Arda merita molto di più di te", dirà con disprezzo. In quel momento, arriverà una vaschetta direttamente in faccia a Emre.

A lanciarla sarà Arda che colpirà di proposito l'uomo per difendere sua madre. Successivamente, il bambino si avvicinerà a Ceyda e la abbraccerà per la prima volta. Per la donna sarà un'emozione indescrivibile, perché il bambino non era mai riuscito a comunicare i suoi sentimenti.