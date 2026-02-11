Emre confiderà a Kismet una dura verità nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Sono sterile", dirà l'uomo alla sua nuova fidanzata.

Le anticipazioni tv rivelano che Emre soffrirà molto all'idea di non poter aver figli e Kismet gli confiderà il segreto di Ceyda. La donna dirà a Emre che in realtà lui ha già un figlio e lo ha avuto con Ceyda, anche se non è Arda.

Una scomoda verità per Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre e Kismet si conosceranno meglio nei prossimi giorni. L'uomo chiederà all'avvocato di aiutarlo nell'affidamento di Arda e tra i due nascerà un legame sempre più profondo.

La prima cosa da fare sarà il riconoscimento del bambino e per questo Emre si sottoporrà a un test del Dna che farà crollare tutte le sue certezze. L'uomo scoprirà che Arda non è suo e andrà su tutte le furie, perché sarà convinto che Ceyda lo abbia ingannato. quando la donna, ignara di tutto, si presenterà da Emre, lui la umilierà: "Non sono il padre di Arda". Da qui nascerà un grosso equivoco, perché Ceyda sarà convinta di non essere stata con nessun altro, ma la scienza dirà il contrario. L'enigma sarà risolto quando Ceyda farà rifare i test alla dottoressa Jale e scoprirà che Arda non è neanche figlio suo. Sarà chiaro che c'è stato uno scambio in ospedale, ma Ceyda non parlerà di questo a Emre e continuerà a fargli credere di essere stata con un altro uomo.

Nel frattempo, tra Kismet ed Emre nascerà una storia d'amore e i due saranno sempre più vicini e complici, ma nessuno saprà del loro legame.

Kismet in difficoltà con il segreto di Ceyda

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda si convincerà a voler cercare suo figlio naturale. A questo proposito la donna si confiderà con Arif e chiederà il sostegno legale di Kismet. Quest'ultima scoprirà, quindi, la verità su Arda, ma in un primo momento rispetterà il segreto professionale e non dirà nulla a Emre. Un giorno, però, lui le confiderà la sua frustrazione di quando ha scoperto che Arda non è suo figlio. "Ne avrai altri", dirà Kismet per consolarlo, ma lui la sconvolgerà con una crudele verità: "Sono sterile".

Emre spiegherà alla sua fidanzata che a causa di un problema di salute non potrà più avere figli. Kismet sarà molto dispiaciuta per lui e non resisterà a lungo prima di dirgli la verità. Dopo qualche ora, infatti, gli confiderà che ha avuto un figlio da Ceyda, anche se non è Arda.