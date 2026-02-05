Secondo le anticipazioni de La Promessa, provenienti dalla Spagna, Leocadia vorrà cambiare la gestione della servitù del palazzo e vorrebbe che Petra prendesse il posto di Teresa. Ne parlerà con Cristóbal e, quando Leocadia si renderà conto che Cristóbal difenderà l'operato di Teresa a spada tratta, la donna inizierà a sospettare che l’uomo si sia innamorato di lei.

Leocadia sfida Cristóbal sulla gestione della casa

Leocadia e Cristóbal avranno un confronto diretto e molto acceso legato alla gestione della zona di servizio e alla possibile sostituzione di Teresa nel ruolo di governante del palazzo.

La conversazione chiarirà che, al momento, non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva o irrevocabile sul futuro della donna.

Leocadia preciserà subito la sua posizione: “Non c’è nulla di definitivo. L’unica cosa che ho fatto è stata sondare Petra e non mi ha ancora risposto”.

Cristóbal, però, manifesterà il proprio disappunto: “Non mi interessa. Devo essere informato fin dal primo momento di un cambiamento del genere”.

Leocadia ribadirà la propria autorità all’interno della casa: “Tu sarai al corrente di ciò che deciderò e quando lo deciderò io, perché sono io a governare questa casa — affermerà — ed è proprio per questo che non posso permettere che le cose vengano fatte male”.

Leocadia accusa Cristóbal: ‘Ti piace Teresa?’

Cristóbal cercherà allora di riportare l’attenzione su Teresa: “Ma Teresa non ha colpe, te l’ho già detto. Sono le altre domestiche che le stanno rendendo la vita impossibile”.

Leocadia mostrerà di non essere convinta: “Ho già sentito questa storia più volte. Comincia a sorprendermi quanto tu difenda Teresa con tanto accanimento”.

Cristóbal ribadirà le sue motivazioni: “La difendo perché non è giusto quello che le stanno facendo le sue ex compagne”.

Leocadia, però, insisterà, mettendo in dubbio la natura di questa difesa: “Ne sei sicuro? Non sarà che ti piace? O che tra voi ci sia qualcosa?”.

Il confronto non porterà a una decisione immediata, ma contribuirà a chiarire le tensioni presenti nella zona di servizio, mentre la risposta di Petra alla proposta di Leocadia resterà ancora in sospeso.