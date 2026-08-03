Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che la morte di Uğur provocherà uno scontro tra Cihan e Mine. Dopo il tragico incidente costato la vita all'uomo, Cihan riterrà che tutto si sarebbe potuto evitare se Mine lo avesse informato prima del piano di fuga. L'accusa scatenerà la furiosa reazione della donna, che gli ricorderà di essere stato proprio lui ad allontanarla dalla sua vita.

Spoiler Far Away: Uğur muore travolto da un'auto

Dopo essere stato intercettato dagli uomini di Demir, Uğur riuscirà a scappare approfittando della confusione.

Cihan riuscirà a raggiungerlo e proverà a convincerlo a seguirlo, promettendogli che non gli farà del male.

L'uomo sembrerà fidarsi, ma pochi istanti dopo verrà travolto da un'auto e morirà prima di poter rivelare il segreto che custodiva.

La tragedia lascerà tutti senza parole e segnerà la fine della lunga fuga di Uğur.

Cihan arrabbiato con Mine dopo la tragedia

Sconvolto per quanto accaduto, Cihan si scaglierà contro Mine, convinto che lei avrebbe potuto evitare il drammatico epilogo.

Dopo aver scoperto che Uğur stava cercando di lasciare il Paese nascosto su un camion umanitario dell'ospedale, le dirà con rabbia: "Se me l'avessi detto, adesso sarebbe ancora vivo".

Secondo Cihan, Mine avrebbe dovuto avvertirlo non appena era venuta a conoscenza del piano organizzato da Uğur.

Mine furiosa con Cihan: 'Con quale diritto?'

Di fronte all'attacco, Mine perderà il controllo e gli ricorderà di essere stato proprio lui a interrompere ogni rapporto con lei. "Perché avrei dovuto chiamarti? Non rispondi alle mie telefonate e non vuoi nemmeno guardarmi in faccia".

Poi rincarerà la dose, ricordandogli che Uğur si era rivolto a lei in cerca di aiuto e che non spettava certo a lei rendere conto delle sue decisioni: "Un uomo è venuto da me per chiedermi aiuto. Dovevo chiamare te? Con quale diritto?".

Mine incalza Cihan, lui tace sul segreto

Prima di lasciare il luogo dell'incidente, Mine rivolgerà una domanda: "Adesso sei tu a dover rispondere: perché Uğur stava scappando? Che cosa volevi da lui?".

Cihan, però, eviterà di darle spiegazioni, mentre la morte di Uğur rischierà di portare con sé anche il segreto che l'uomo stava cercando di proteggere.