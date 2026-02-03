Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Catalina e Adriano diventeranno marito e moglie in una cerimonia tenutasi nel salone delle feste della tenuta. Curro sarà presente all'evento tra gli invitati a differenza di Romulo, Maria e Simona.

Leocadia ostacola i preparativi di nozze tra Catalina e Adriano

Catalina e Adriano decideranno di diventare marito e moglie in seguito alla nascita dei loro due gemelli. I due inizieranno i preparativi poiché Alonso darà loro il benestare. Tutto filerà liscio finché Leocadia non ci metterà lo zampino.

La darklady dirà al marchese che è opportuno che i due giovani si sposino in gran segreto per non indispettire il re di Spagna, già adirato per i vari scandali provocati dalla sua famiglia. Alonso, a questo punto, chiederà a Catalina di rimandare le nozze a data da destinarsi. La marchesina non accetterà tale richiesta e per questo suo padre le suggerirà di sposarsi in gran segreto. Catalina preparerà il ricevimento senza troppi fronzoli con l'aiuto di Padre Samuel, Simona e Manuel scelti come testimoni di nozze.

Adriano e Catalina diventano marito e moglie

Le anticipazioni rivelano che Leocadia interromperà la cerimonia a pochi minuti dall'inizio. La madre di Angela dirà a Catalina e Adriano di rimandare l'evento per celebrarlo all'interno del salone delle feste de La Promessa.

La coppia diventerà così marito e moglie in una cerimonia dove saranno attorniati da amici e parenti stretti. Alla funzione mancheranno alcuni dipendenti come Maria, Romulo, Petra e Simona. Alonso, invece, accompagnerà sua figlia all'altare senza dare tanto nell'occhio. Catalina chiederà di avere anche Curro accanto a lei in questo giorno importante.

Manuel ha informato Alonso che non sarebbe andato in Italia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Simona ha scoperto che Tono è ospite della tenuta ed ha espresso il desiderio d'incontrarlo. Curro (Xavi Lock), invece, è caduto da cavallo dopo aver sfidato Jacobo. Il giovane ha capito che qualcuno ha manomesso la sua sella per provare ad ucciderlo.

Adriano, intanto, è tornato a parlare con Catalina mentre Manuel ha deciso di non partire più per l'Italia. L'uomo ha informato Alonso di aver intenzione di trasformare l'hangar nella sua officina dove progettare motori aerei.

Jacobo ha fatto pressioni a Martina per andare via dalla tenuta ma lei ha rifiutato la proposta. Lorenzo ha provocato il conte perché la compagna l'ha ignorato. Jacbo ha detto a Martina che sarebbe tornato dai suoi genitori per qualche giorno.