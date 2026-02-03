Dalle anticipazioni spagnole de La Promessa emergerà un confronto destinato a proseguire tra Margarita e Lorenzo. Al centro del dialogo resterà l’ipotesi dell’esistenza di un figlio illegittimo del Capitano, che Lorenzo continuerà a negare. Margarita, però, non arretrerà e chiarirà di essere pronta, se necessario, a presentare una prova concreta, arrivando a prospettare l’arrivo del presunto figlio a palazzo. La questione resterà aperta e potrebbe incidere sulle decisioni future di Lorenzo, compreso il progetto di matrimonio con Ángela.

Lorenzo nega il figlio segreto, ma Margarita è convinta della verità

Il dialogo tra Lorenzo e Margarita continuerà a occupare uno spazio rilevante nella narrazione, senza però portare a una risoluzione immediata. Il capitano ribadirà la propria posizione, negando ancora una volta l’accusa che gli viene rivolta.

“Ti ripeto che non ho alcun figlio illegittimo”, affermerà Lorenzo, convinto di poter chiudere la questione. Margarita, tuttavia, non condividerà questa certezza: “So, da una fonte affidabile, che non è vero”.

Margarita mette Lorenzo alle strette con una possibile prova

Alla richiesta di spiegazioni, Lorenzo cercherà di mettere in discussione l’attendibilità dell’accusa: “Chi ti avrebbe raccontato una simile storia?”.

Margarita sceglierà di non rispondere direttamente: “Come puoi immaginare, non te lo dirò”.

Il confronto proseguirà su toni contenuti. Lorenzo insisterà nel definire l’accusa infondata, mentre Margarita chiarirà di essere pronta, se necessario, a fornire una prova concreta: “Se servirà, posso portare tuo figlio qui a La Promessa e presentarlo alla famiglia”.

Margarita non arretra davanti a Lorenzo: il segreto del figlio illegittimo scuote La Promessa

Lorenzo reagirà ricordando un precedente tra loro, sostenendo che in passato Margarita abbia già sbagliato valutazione: “L’ultima volta che hai pensato che stessi bluffando non è finita bene per te”. Margarita si limiterà a rispondere senza polemica: “Chiamala come vuoi.

Questa volta, però, non è andata così”.

Nonostante le parole scambiate, nessuno dei due modificherà apertamente la propria posizione. Lorenzo continuerà a sostenere che l’accusa non abbia fondamento, mentre Margarita chiuderà la conversazione con una semplice domanda: “Ne sei davvero sicuro?”.