Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane in prima visione su Rete 4 rivelano che Romulo ed Emilia riusciranno a riconciliarsi grazie all'aiuto di Pia e Ricardo. Il maggiordomo e l'infermiera passeranno sempre più tempo insieme, finendo per scambiarsi un bacio d'amore.

Pia e Ricardo fanno in modo che Romulo ed Emilia passano del tempo insieme

Romulo vedrà male la presenza di Emilia alla tenuta. Molto presto, il pubblico scoprirà che il maggiordomo aveva avuto in passato una storia d'amore con l'infermiera di Catalina.

L'atteggiamento freddo dell'uomo non piacerà alla donna che gli chiederà una spiegazione.

Emilia, intanto, confesserà alla servitù di essere stata fidanzata col maggiordomo. Nonostante i diversi scontri, Romulo confiderà ad Emilia di aver deciso di lasciarla andare per consentirle di realizzarsi sul posto di lavoro e di non aver più avuto una storia d'amore dopo di lei. Pia e Ricardo faranno in modo che l'infermiera e il maggiordomo passano sempre più tempo insieme. Una sera, i due ex si scambieranno un lungo bacio d'amore.

Catalina organizza un piano per prolungare la presenza dell'infermiera alla tenuta

La situazione sarà destinata a complicarsi quando il dottor Ferrer chiederà ad Emilia di seguirlo ad assistere una partoriente.

Dalle anticipazioni de La Promessa si evince che Catalina organizzerà un piano per prolungare la presenza dell'infermiera alla tenuta. La marchesina lamenterà dei dolori forti legati al parto cesareo che ha subito per dare alla luce Adres. Catalina dirà a Ferrer di aver bisogno ancora della sua infermiera. In questo modo, Emilia e Romulo potranno passare ancora più tempo insieme fino ad un lieto evento che caratterizzerà il futuro della soap opera iberica.

Catalina ha detto ad Alonso che Adriano è il padre dei suoi due gemelli

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa che sono stati trasmessi a fine febbraio su Rete 4, Catalina ha deciso di confessare ad Alonso che Adriano è il padre dei gemelli appena venuti al mondo.

La rivelazione non ha spiazzato più di tanto il marchese. Petra, invece, ha dimostrato di aver cambiato comportamento dopo il suo ingresso al rifugio di Don Samuel. La governante ha ricoperto di attenzioni Alicia, una ragazza con seri problemi di linguaggio. La donna ha preso a cuore la situazione della sfortunata giovane.

Martina, invece, ha deciso d'intraprendere un misterioso viaggio, lasciando Jacobo molto preoccupato. Curro è stato incaricato di spedire tutti i biglietti d'invito per la festa organizzata per il compleanno di Lorenzo. L'ex baronetto ha fatto una scoperta inaspettata.