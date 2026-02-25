Le Bambole di Pezza, band rock femminile milanese, si sono affermate nel panorama musicale italiano grazie al loro profondo impegno su tematiche sociali e di genere. Nel corso della loro carriera, il gruppo ha costantemente affrontato argomenti quali l’uguaglianza e la lotta contro la discriminazione, promuovendo un messaggio di emancipazione e consapevolezza.

La band ha scelto di utilizzare la parola "femminista" come simbolo di cambiamento sociale, evidenziando l’urgenza di mantenere vivo il dibattito sulla parità e sui diritti delle donne nella società odierna.

Radici nella scena punk e identità musicale

Nate all’interno della vivace scena punk dei centri sociali milanesi, le Bambole di Pezza hanno saputo preservare una forte identità musicale e sociale. La formazione, composta esclusivamente da donne, si è distinta per la notevole coerenza tra la produzione musicale e i significativi messaggi veicolati attraverso i testi delle loro canzoni.

Nonostante alcuni cambiamenti nella formazione nel corso degli anni, il nucleo del gruppo è rimasto saldamente ancorato alle proprie radici e ai valori fondanti che ne hanno caratterizzato l’esordio.

Percorso discografico e attività live

Le Bambole di Pezza hanno fatto il loro ingresso nel panorama musicale italiano nei primi anni 2000, con la pubblicazione del loro album d’esordio Crash Me nel 2002.

La loro partecipazione a numerosi festival e concerti ha contribuito a consolidare la loro presenza nella scena rock nazionale.

Nel corso del tempo, la band ha arricchito la propria discografia con ulteriori lavori e ha proseguito la propria attività dal vivo, mantenendo sempre un focus costante sulle tematiche di genere e sull’importanza cruciale della rappresentanza femminile nel settore musicale.