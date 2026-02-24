Lo spot cult della SIP con Massimo Lopez, celebre per il claim “Una telefonata allunga la vita”, è tornato in onda sulle principali reti televisive italiane. L’operazione ha suscitato curiosità e nostalgia, alimentando l’ipotesi che si tratti di un teaser in vista del Festival di Sanremo 2026, di cui TIM è main partner.

Il ritorno dello spot iconico

Lo spot originale, girato alle Cave della Magliana e ideato dall’agenzia Armando Testa con la regia di Alessandro D’Alatri, vede Lopez nei panni di un condannato a morte che chiede un’ultima telefonata per evitare l’esecuzione.

Il claim “Una telefonata allunga la vita” è diventato un tormentone della pubblicità italiana e lo spot ha vinto il Leone d’Oro al Cannes Lions.

La riproposizione è avvenuta senza annunci ufficiali, generando reazioni immediate sui social e un’ondata di ricerche online. L’effetto nostalgia ha coinvolto diverse generazioni, da chi lo ricordava con affetto a chi lo ha scoperto solo ora.

Una mossa strategica in vista di Sanremo

Dietro questa operazione sembra esserci TIM, erede del marchio SIP. L’assenza di comunicati ufficiali ha alimentato l’ipotesi di una campagna teaser legata al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio, evento di cui TIM è sponsor principale.

L’obiettivo sembra essere quello di sfruttare la memoria collettiva per rafforzare l’identità del brand e creare attesa.

Non si esclude un possibile rilancio creativo, magari con una versione aggiornata dello spot o un omaggio alla storia delle telecomunicazioni italiane.

Al momento non vi sono conferme ufficiali da parte di TIM, ma l’operazione ha già centrato l’obiettivo di riaccendere l’attenzione su un simbolo della pubblicità italiana.

Chi è Massimo Lopez

Massimo Lopez è un attore, comico e doppiatore noto per il suo sodalizio con Anna Marchesini e Tullio Solenghi nel Trio. Con il Trio, ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo (1986, 1987, 1989). Lo spot della SIP del 1994 rappresenta uno dei momenti più iconici della sua carriera, premiato con il Leone d’Oro a Cannes.