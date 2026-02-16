Negli episodi della soap turca La forza di una donna, che occuperanno Canale 5 dal 23 al 28 febbraio 2026, ancora distrutto per la perdita della moglie Hatice (Bennu Yildirimlar), Enver Sarikadi (Serif Erol) finirà per provocare un incendio che distruggerà la sua casa e metterà in serio pericolo la sua vita.

Ceyda è costretta a partire per il suo paese, Sirin ancora contro Arif

Dopo aver ricevuto una telefonata urgente dalla sorella, Ceyda sarà costretta a partire per il suo paese e a chiedere aiuto a Emre.

Nel contempo, Sirin approfitterà dell’occasione per far schierare i nipoti Nisan e Doruk contro Arif, appena rimarrà da sola con loro.

In particolare, la giovane farà sapere ai bambini che è stato Arif a causare il terribile incidente stradale che ha fatto perdere la vita a sua madre Hatice e a loro padre Sarp.

Enver e Sirin si trasferiscono da Bahar

Spazio anche a Enver, che distruggerà la sua casa con un incendio, dopo essersi addormentato sul divano con le candele accese, con la convinzione di aver trascorso una serata con la defunta moglie Hatice. Dopo aver rischiato la vita, Enver si trasferirà da Bahar con Sirin in maniera momentanea, e penserà di andare a vivere nella casa che aveva preso in affitto Sarp.

Intanto, su suggerimento di Bahar, Ceyda deciderà di ripetere il test di paternità per scoprire se Emre sia veramente il padre del piccolo Arda.

Per concludere, Enver farà sapere a Ceyda di aver trovato un reggiseno nell’appartamento di Sarp.

Riepilogo sulla morte di Sarp

Nelle puntate recenti, Sarp ha esalato l’ultimo respiro in ospedale, proprio dopo aver parlato con la moglie Bahar del loro futuro insieme con i figli Nisan e Doruk. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici, Sarp ha chiuso gli occhi per sempre, facendo sprofondare nella disperazione totale Bahar, la quale ha sfogato tutta la sua rabbia nel corridoio dell’ospedale sotto lo sguardo della scrittrice Fazilet. In realtà, la morte di Sarp non è stata affatto naturale, ma è avvenuta per mano della cognata Sirin in preda alla gelosia, per aver manomesso la flebo che lo teneva in vita, per impedirgli di essere di nuovo felice con la sua sorellastra Bahar.