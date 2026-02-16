Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Kaya prenderà in mano la situazione quando scoprirà che Sahika ha fatto arrestare Yigit per spaventare Ender Celebi. L'avvocato arrabbiato chiuderà i rapporti con la sorella minore durante un acceso confronto.

Sahika fa arrestare Yigit per spaventare Ender

Tutto inizierà quando Sahika pretenderà che Ender l'aiuti a conquistare Halit e sbarazzarsi di Nadir. La darklady vorrà che la cognata spinga Leyla tre le braccia del signor Argun per provocare una crisi nuziale tra lui e Yildiz.

Ender farà il doppio gioco, fingendo di collaborare sia con Sahika che con la sorella di Zeynep. Sahika scoprirà tutto e per questo convincerà alcuni suoi scagnozzi ad arrestare Yigit per spaventare Ender.

Kaya, nel frattempo, fingerà che con sua sorella vada tutto bene come suggeritole dalla moglie almeno finché non avrà una prova per allontanarla per sempre dalla loro famiglia. L'avvocato si metterà in contatto Kanan, il direttore di una banca dove lui e Sahika tengono i risparmi in una cassaforte di sicurezza.

Kaya chiude i rapporti con la sorella

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kaya si recherà all'istituto di credito dove troverà la penna usb con all'interno il filmato dell'aggressione ad Ender compiuta da suo figlio Yigit.

L'avvocato, a questo punto, raggiungerà l'Argun Holding dove affronterà Sahika con in mano la pendrive. Kaya apparirà disgustato dal comportamento della sorella, tanto da non volerla più nella sua vita. L'uomo dirà alla congiunta di dimenticarsi di avere un fratello maggiore, non volendo avere più rapporti con lei. Il duro confronto avrà delle importanti conseguenze per Kaya ed Ender.

Aysel è stata ricoverata in ospedale dopo un malore

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a metà febbraio su Canale 5, Sahika è esplosa contro Zehra, in quanto presente alla festa di Yildiz. La scrittrice ha provato a spiegarsi alla darklady, giurandole massima fedeltà. Zehra ha poi organizzato un brunch alla villa in onore della pubblicazione del suo manoscritto.

La ragazza è riuscita a convincere l'editore a pubblicare il suo libro nonostante alcuni disguidi.

Aysel, intanto, è stata ricoverata in ospedale in seguito ad un malessere. Yildiz ha sospettato che dietro al suo malore ci fosse la mano di Sahika. La sorella di Zeynep è apparsa sicura che la darklady abbia avvelenato la governante, che nel frattempo si è ripresa senza gravi conseguenze.

Infine Leyla ha chiesto a Caner di aiutarla a trovare un lavoro. L'uomo ha raccomandato la donna a Kaya.