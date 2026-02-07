La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi ‘Milano Cortina’, trasmessa su Rai1, ha riscosso un notevole successo di pubblico. L’evento, seguito in prima serata, ha catturato l’attenzione di oltre nove milioni di spettatori, raggiungendo uno share del 46%. Questo dato conferma il forte interesse degli italiani per le manifestazioni sportive di portata internazionale.

‘Milano Cortina’ protagonista della serata televisiva

La trasmissione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi su Rai1 ha dominato la scena televisiva, superando nettamente la concorrenza in termini di ascolti.

I dati indicano che più di nove milioni di persone hanno seguito l’evento, con una percentuale di share che ha raggiunto il 46%. Questi numeri testimoniano l’interesse diffuso per le Olimpiadi e la capacità della televisione pubblica di attrarre un vasto pubblico in occasione di appuntamenti di grande rilevanza.

L’impatto degli eventi sportivi sugli ascolti televisivi

Le cerimonie d’apertura delle Olimpiadi rappresentano tradizionalmente uno dei momenti più seguiti dal pubblico televisivo. L’edizione ‘Milano Cortina’ ha confermato questa tendenza, registrando dati di ascolto particolarmente elevati. La scelta di Rai1 di trasmettere l’evento in prima serata si è rivelata vincente, consolidando il ruolo della rete come punto di riferimento per la copertura di grandi eventi sportivi.

L’ampia partecipazione degli spettatori sottolinea inoltre il valore simbolico e culturale delle Olimpiadi per il pubblico italiano.

La serata dedicata alla cerimonia d’apertura ha così rappresentato un momento di condivisione nazionale, rafforzando il legame tra sport, televisione e spettatori.