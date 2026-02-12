L'edizione 2026 di Pechino Express prenderà il via giovedì 12 marzo su Sky. Il celebre reality show, condotto da Costantino della Gherardesca, accompagnerà i concorrenti in un viaggio attraverso l'Estremo Oriente, partendo dal Vietnam, proseguendo per il Laos e concludendosi in Sri Lanka. I partecipanti dovranno affrontare oltre 7.000 chilometri di percorso, caratterizzato da prove impegnative e avventure inedite, seguendo la formula che ha decretato il successo delle scorse edizioni.

Questa stagione si distingue per la scelta di luoghi di particolare fascino e rilevanza storica, con tappe che toccheranno città, villaggi e aree naturalistiche di grande interesse.

La produzione conferma anche per quest'anno la presenza di dieci coppie in gara, pronte a mettersi alla prova con risorse limitate e a contare sull'ospitalità delle popolazioni locali. Il programma sarà trasmesso in esclusiva su Sky e disponibile anche su Now.

Il format e le novità dell’edizione 2026

Pechino Express raggiunge con questa edizione un traguardo importante, continuando ad appassionare un vasto pubblico. Il viaggio si svilupperà lungo rotte poco battute dal turismo di massa, offrendo uno sguardo autentico sulle culture e tradizioni locali. Ogni tappa rappresenta una sfida per i concorrenti, chiamati ad adattarsi a condizioni di viaggio in continuo cambiamento e a superare ostacoli imprevisti.

La varietà delle prove e degli incontri arricchisce lo storytelling del programma, mescolando avventura, scoperta e dinamiche interpersonali tra i partecipanti.

La scelta dei paesi di questa edizione – Vietnam, Laos e Sri Lanka – risponde all’intento dichiarato dalla produzione di valorizzare territori ricchi di storia e paesaggi naturali straordinari. Le immagini proposte dalla trasmissione intendono raccontare non solo la competizione, ma anche la quotidianità delle comunità ospitanti.

Pechino Express tra cultura e racconto del viaggio

L’itinerario che attraversa il Sud-Est asiatico offre al pubblico l’opportunità di approfondire la conoscenza di queste aree, spesso lontane dai riflettori dell’informazione corrente.

L’approccio del programma, improntato alla sorpresa e alla resilienza dei partecipanti, si traduce in sfide pedagogiche e momenti di vero scambio culturale. Negli anni, Pechino Express ha percorso oltre cinquantamila chilometri, attraversando più di venti paesi diversi, con decine di concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della società civile italiana.

Costantino della Gherardesca, confermato alla conduzione, si è distinto per uno stile capace di unire ironia e sensibilità nell’accompagnare i telespettatori alla scoperta di realtà poco conosciute, valorizzando la ricchezza e la diversità dei territori visitati dal programma. La nuova edizione mira a confermare questa vocazione narrativa, offrendo nuove prospettive sulle destinazioni e sugli incontri che caratterizzano il viaggio televisivo.