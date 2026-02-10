Alessandro Del Piero, icona del calcio italiano e volto noto della televisione, ospita Flavia Pennetta e Fabio Fognini nella nuova puntata del programma trasmesso su Sky e Now, intitolato 'A casa di Del Piero'. L'appuntamento è per il 10 febbraio, alle ore 19.30 su Sky e in streaming su Now, con un incontro fra il campione del mondo 2006 e i due tennisti italiani, protagonisti sui campi di gioco e nella vita privata.

Il format propone dialoghi informali e approfonditi, offrendo al pubblico uno sguardo diretto sulle esperienze sportive e personali degli ospiti.

Pennetta e Fognini, coppia nella vita e affermati nel circuito internazionale del tennis, si raccontano fra ricordi, aneddoti e prospettive sul futuro. La scelta di ospitare grandi nomi dello sport, che hanno raggiunto il successo in discipline differenti, permette una narrazione trasversale del talento italiano. Del Piero guida la conversazione con attenzione alle storie dei suoi ospiti, condividendo il proprio punto di vista di atleta e conduttore.

Il programma 'A casa di Del Piero'

'A casa di Del Piero' è un format televisivo che unisce interviste e atmosfere da salotto, coinvolgendo ospiti d'eccezione del panorama sportivo italiano e internazionale. Il programma valorizza il racconto personale, stimolando l'interazione fra ospiti e conduttore attraverso il confronto su temi come la dedizione, la determinazione, la gestione della pressione e il rapporto con il pubblico.

Gli appuntamenti con 'A casa di Del Piero' attraggono un pubblico eterogeneo, interessato a scoprire retroscena inediti della vita dei campioni.

Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015 e ex numero uno del mondo nel doppio, viene raccontata attraverso episodi salienti della sua carriera. Fabio Fognini, protagonista della vittoria al Masters 1000 di Monte Carlo nel 2019, condivide il suo percorso e le sfide incontrate nella sua crescita sportiva. La scelta degli ospiti riflette un interesse verso le storie di successo, ma anche verso le dimensioni umane di chi vive lo sport ad alti livelli.

Il valore del racconto sportivo e le carriere dei protagonisti

La trasmissione consolida il ruolo di Alessandro Del Piero come ponte tra il mondo dello spettacolo e quello sportivo, offrendo non solo uno spazio mediatico ma anche un contesto di riflessione sulle scelte e le esperienze di vita dei protagonisti.

Le carriere di Pennetta e Fognini si intrecciano con il racconto sportivo italiano degli ultimi decenni: Pennetta è la prima italiana a vincere un torneo del Grande Slam in singolare, mentre Fognini si distingue per la sua tenacia nei match di alto livello e per le vittorie nel circuito ATP.

La puntata conferma l’intenzione del programma di portare all’attenzione del pubblico eventi e personaggi che hanno segnato la storia dello sport nazionale. L'approfondimento dei temi personali, familiari e professionali proposto da Del Piero offre spunti per comprendere come il successo sportivo sia spesso frutto di equilibrio tra talento, preparazione e motivazione, con una forte attenzione alla dimensione relazionale. 'A casa di Del Piero' contribuisce così a creare un nuovo spazio televisivo dedicato alla narrazione umana dell’atleta e alle sfide dentro e fuori dal campo.