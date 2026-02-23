Francesco Renga, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Il meglio di me’, ha condiviso un momento di ironia con la figlia Jolanda durante le prove generali. Collegato dallo studio de La volta buona, il cantante ha ammesso che “le prove non sono andate benissimo” a causa di un piccolo problema iniziale. La figlia Jolanda ha subito offerto una rassicurazione affettuosa: “Domani sarà perfetto”. Ha inoltre aggiunto che il brano le piace e che “per me è promosso”.

Un siparietto tra padre e figlia

Il clima di vigilia al Festival si è animato grazie a questo scambio spontaneo tra Renga e Jolanda.

Il cantante ha risposto con ironia alla domanda della conduttrice, che ricordava come “la generale in realtà dovrebbe andare male…”. La risposta di Renga, seguita dal conforto della figlia, ha reso il momento leggero e autentico, mostrando un rapporto familiare affiatato anche in un contesto professionale.

Il ruolo di Jolanda al Festival

Jolanda Renga è presente a Sanremo per tutta la settimana, accanto al padre, e ha già dimostrato di avere un ruolo attivo nel suo percorso artistico. La sua presenza in studio e il suo commento sul brano confermano un legame forte e un sostegno concreto al progetto musicale del padre. Questo siparietto ha offerto un momento di tenerezza in un contesto solitamente carico di tensione, ricordando che dietro ogni artista c’è anche una dimensione umana e familiare.