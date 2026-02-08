Rocío Muñoz Morales è stata ospite nel salotto televisivo di Mara Venier a Domenica In, dove ha reagito con una battuta pungente a una domanda riguardante la sua relazione con Raoul Bova. Durante l’intervista, la conduttrice ha rivelato in diretta di aver ricevuto un messaggio dall’attore, scatenando la pronta e ironica risposta di Morales: “Non dirmi che sei anche tu sulla sua lista…”, un riferimento velato alle presunte infedeltà di Bova.

Un momento di tensione stemperato dall’ironia

La battuta ha inizialmente creato un attimo di gelo in studio, prontamente sciolto da un sorriso di Venier e dalla sua replica spiritosa: “Beh, se avessi avuto 20 anni in meno…”.

Questo siparietto ha evidenziato un delicato equilibrio tra leggerezza e tensione, con l’attrice spagnola che ha dimostrato grande garbo nel gestire la situazione.

Il presente e le priorità di Rocío

Nel corso della sua partecipazione al programma, Morales ha espresso un profondo desiderio di serenità: “Vorrei solo la serenità. E in questo momento l’ho acquistata e per me è davvero importante. Mi immagino con una famiglia”. Ha inoltre chiarito la sua attuale situazione sentimentale, affermando con decisione: “Al momento sono zitella, single”.

L’attrice ha condiviso di aver vissuto una relazione stabile per un lungo periodo, dall’età di ventitré fino ai trentasette anni. Ora si trova ad affrontare una nuova fase della sua vita, quella di dover conoscere nuove persone: “Mi corteggiano?

Molto. Ma ho anche bisogno di tempo, ho paura di soffrire”.

Le figlie al centro della sua vita

Le sue priorità assolute restano le figlie, nate dalla relazione con Raoul Bova: “Le mie figlie sono il mio tutto, ritrovarmi mamma separata di due bambine di 10 e 7 anni è una grandissima responsabilità”. Morales ha ricordato lo scandalo mediatico che l’ha coinvolta in passato e ha confessato di essersi sentita profondamente “sfinita” a partire dallo scorso giugno, trovando un rifugio indispensabile nella vita familiare: “La mia vita sono loro, a casa ritrovo sentimenti e onestà in un mondo superficiale”.

Chi è Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales è un’attrice, modella e conduttrice di origine spagnola, attiva in Italia dal 2010. È legata sentimentalmente a Raoul Bova dal 2013 e dalla loro unione sono nate due figlie, Luna e Alma, rispettivamente nel 2015 e nel 2018.