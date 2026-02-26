Il Festival di Sanremo 2026, durante la sua seconda serata, ha visto un momento di ironia sul palco dell’Ariston che ha rievocato un noto episodio televisivo. Carlo Conti, nel suo ruolo di co-conduttore al fianco di Lillo, ha risposto a una domanda sulla sede delle esibizioni canore con una battuta: “Al Teatro Olimpico?”. Questa frase ha richiamato implicitamente la celebre gaffe di Paolo Petrecca, l’allora direttore di Rai Sport, che durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina aveva confuso lo Stadio di San Siro con lo Stadio Olimpico.

L’episodio, sebbene suscitando ilarità, ha portato con sé un sottile imbarazzo per il precedente mediatico a cui alludeva.

Il siparietto e il riferimento alla gaffe di Petrecca

Lillo, visibilmente divertito, aveva aperto la sua performance con un’osservazione umoristica: “Meglio fare tante cose male che una bene”. Ha poi confessato di aver sperimentato diverse attività nella sua carriera, ma “mai una co-conduzione”. L’ironia si è quindi sviluppata attraverso una serie di frasi preparate dall’artista, tra cui “benvenuti nella splendida cornice del teatro Ariston” e “voltiamo pagina”. La battuta di Conti, che suggeriva il Teatro Olimpico come luogo di esibizione, è stata una risposta pronta e arguta all’interno del gioco scenico, cogliendo al volo l’opportunità di un riferimento diretto alla confusione commessa da Paolo Petrecca.

Quest’ultimo, ex direttore di Rai Sport, aveva indicato lo Stadio Olimpico anziché San Siro durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, generando un’ampia attenzione mediatica e alimentando dibattiti sul ruolo dei media nello sport italiano.

Il momento sul palco dell’Ariston tra ironia e memoria mediatica

Il siparietto, pur di breve durata, è stato sufficiente a evocare il precedente televisivo e a catturare l’attenzione del pubblico. La capacità di Conti di agganciare un riferimento così specifico nella cultura pop ha trasformato un semplice scherzo in un momento di meta-televisione. Il Festival di Sanremo si è così riflettuto in un evento narrato in passato dai media, con l’Ariston che è diventato lo scenario per un richiamo autoironico sulla storia recente della televisione pubblica italiana.