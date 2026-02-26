Fedez e Marco Masini non sembrano avere rivali quest'anno al Festival di Sanremo: la loro Male Mecessario è la canzone più ascoltata su Spotify, la prima piattaforma italiana di streaming, nonché la più apprezzata dai giovanissimi, tra i brani presentati in gara. In realtà gli ascolti dei pezzi della rassegna sembrano aver subito, almeno fino a ora, una flessione rispetto all’anno scorso. Infatti, come sottolineano gli addetti ai lavori, nessun brano ha superato il milione di streaming giornaliero nelle prime 24 ore, né tantomeno ci sono pezzi della rassegna entrati nella Top 200 Global, la classifica delle canzoni più ascoltate nel mondo.

Tuttavia l'unione fa la forza: mercoledì 25 febbraio la playlist dei pezzi di Sanremo 2026 è stata la più ascoltata in assoluto di tutto il mondo. La speranza dei discografici è che la situazione possa ulteriormente migliorare nelle prossime ore e che si possa tornare ai numeri degli anni passati. Nel frattempo, anche le radio hanno scelto i loro preferiti di questo Sanremo: Che fastidio di Ditonellapiaga è la canzone più trasmessa dalle emittenti secondo la classifica Airplay.

I giovani preferiscono i rapper al festival

Nelle prime 24 ore i brani più ascoltati su Spotify sono stati quelli degli artisti preferiti dai giovanissimi, con i rapper a fare la parte del leone, occupando l’intero podio.

A guidare la classifica della Top 50 Italia è infatti Fedez, che si è unito a Marco Masini per puntare alla vittoria di Sanremo. Sayf è secondo in questa graduatoria con Tu mi piaci tanto, mentre la medaglia di bronzo va a Nayt con Prima che. Ditonellapiaga conferma il successo della sua partecipazione al festival con un prestigioso quarto posto, davanti a Luchè con Labirinto. La top ten è completata da un manipolo eterogeneo di artisti: Qui con me di Serena Brancale, Samurai Jay con Ossessione, Fulminacci che ha portato a Sanremo la sua Stupida sfortuna, Tommaso Paradiso con I romantici e infine la Magica Favola di Arisa.

Gli artisti che stanno faticando con gli streaming

Con un cast tanto ricco non tutti gli artisti in gara sono riusciti a piazzare i loro brani tra i pezzi con più streaming su Spotify.

Infatti, non sono entrati per ora nelle prime 20 posizioni Mara Sattei, Enrico Nigiotti, le Bambole di Pezza, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Maria Antonietta con Colombre, Leo Gassmann, Francesco Renga e Raf. Tra i giovani Angelica Bove è la più ascoltata, subito davanti a Nicolò Filippucci e al trio formato da Blind, El Ma e Soniko. Chiude la parata dei Big di Sanremo Patty Pravo finita al trentacinquesimo posto, dietro a due pezzi non del festival, rispettivamente di Tony Pitony e di Pyrex con Sfera Ebbasta. Peggio di lei fa solo Mazzariello delle Nuove proposte, finito trentanovesimo.

Per le radio è Ditonellapiaga la preferita di Sanremo

Un’altra indicazione dei brani preferiti del festival di Sanremo arriva dalle radio italiane.

La classifica Airplay dei brani in gara più trasmessi dalle emittenti indica che al momento è Ditonellapiaga ad essersi guadagnata il maggior numero di passaggi radiofonici, sovvertendo quello che indicano le graduatorie del festival, visto che la cantautrice romana non è stata tra le cinque più votate nella seconda serata. In questa particolare classifica il secondo posto è di Tommaso Paradiso, il terzo è Fulminacci, mentre Masini e Fedez sono solo quarti al momento, davanti a J-Ax e a Sal Da Vinci.