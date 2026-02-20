Morgan non si esibirà con Chiello nella serata delle cover del festival di Sanremo 2026: lo ha annunciato in un comunicato lo staff del cantante di Venosa, in gara per la prima volta tra i big. I due dovevano eseguire in coppia venerdì 27 febbraio un omaggio a Luigi Tenco con “Mi sono innamorato di te”. Sfuma così l’opportunità di assistere a uno dei duetti più attesi di questa edizione della rassegna, che avrebbe segnato il ritorno di Morgan sul palco dell’Ariston, sei anni dopo l’esibizione interrotta con Bugo in Sincero, ormai entrata nella storia del Festival.

Il messaggio, che non chiarisce i motivi della mancata presenza sul palco di Morgan, spiega che Chiello sarà accompagnato da Saverio Cigarini al pianoforte, specificando anche che l’arrangiamento del brano proposto sarebbe stato e realizzato interamente dallo stesso Cigarini e insieme al fratello Fausto, che dirigerà l’orchestra. Cigarini, nome poco noto al grande pubblico, è coautore del pezzo Ti penso sempre, presentato in gara da Chiello.

La spiegazione di Morgan sui social

In un post apparso sui social Morgan ha voluto chiarire l’accaduto, dando una propria versione dei fatti. “La mia partecipazione non sarà sul palco, ma dietro le quinte, il mio contributo sarà solo tecnico”, spiega il cantante di Monza, aggiungendo di amare il brano di Luigi Tenco scelto da Chiello per il duetto.

“È un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore”, aggiunge Morgan, specificando che la sua presenza non sarà in scena per permettere al collega di esprimersi al meglio. Una versione che non coincide con quella dello staff di Chiello che ci ha tenuto a specificare che Cigarini è l’unico responsabile, insieme al fratello, dell’arrangiamento del brano. Una divergenza che farebbe pensare che la preparazione del duetto possa aver incontrato degli ostacoli di natura artistica durante le prove, in corso da alcuni giorni.

Le critiche per la scelta di Chiello

Dal momento dell’annuncio della presenza di Morgan tra i cantanti che si sarebbero esibiti nella serata delle cover in molti hanno polemizzato sul suo nome per due motivi.

Infatti, lo scorso anno Morgan aveva criticato duramente il festival di Sanremo, prendendosela in particolare con l’operato del direttore artistico Carlo Conti. Inoltre, in tanti avevano giudicato inopportuno il ritorno di Morgan perché è ancora in corso il processo nei suoi confronti per le accuse di stalking dell’ex compagna, la cantante Angelica Schiatti. Chiello ha commentato questa scelta controversa nel corso di una conferenza stampa; “L’ho portato perché lo stimo come artista – ha risposto a chi gli chiedeva spiegazioni – il suo ‘Le canzoni dell’appartamento’ è uno dei dischi leggendari della musica italiana”.

Un nome che suscita sempre polemiche

Le partecipazioni di Morgan al Festival di Sanremo hanno sempre diviso il pubblico, a partire dalle due con i Blue Vertigo: nel 2001 si presentarono tra i Big con L’assenzio, arrivando ultimi, mentre nel 2016 il brano Semplicemente fu eliminato in semifinale.

La sua presenza da solista al Festival di Sanremo 2010 nella sezione "Artisti", col brano La sera, fu cancellata a tredici giorni dall'inizio del Festival, il 3 febbraio di quell’anno. La causa dell’esclusione dalla gara fu una sua controversa dichiarazione in un’intervista al mensile Max in cui raccontava di aver usato sostanze stupefacenti come antidepressivo. Infine, il 2020 è stato l’anno del “Bugo-gate”, quando era in gara ospite dell’amico Bugo con “Sincero”. I due furono squalificati per defezione il 7 febbraio 2020, durante la quarta serata. In seguito ad alcuni screzi avvenuti tra i due artisti dietro le quinte – dovuti all’esibizione in Canzone per te di Sergio Endrigo nella sera precedente, arrivata ultima tra tutte le cover - Morgan cambiò il testo della canzone in gara inserendo critiche pesanti nei confronti di Bugo. Quest’ultimo, innervosito, abbandonò il palco, interrompendo l'esibizione e lasciando senza parole i conduttori Amadeus e Fiorello.