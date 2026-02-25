È bastato un primo ascolto delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026 per cambiare i pronostici delle agenzie di scommesse: nelle ultime ore si sono ridotte di parecchio le quote previste per Arisa e Sal Da Vinci, che potrebbero candidarsi al podio. Ma questa non è l’unica indicazione che arriva dai principali siti di scommesse che consentono di puntare sul possibile vincitore della kermesse: Fedez e Marco Masini tornano ad essere i principali candidati alla vittoria della rassegna, insieme a Serena Brancale, le cui quotazioni erano già salite di parecchio nelle ultime settimane.

Si riduce notevolmente anche la pattuglia degli inseguitori, composta anche da Ditonellapiaga, Tommaso Paradiso, Sayf e Fulminacci.

Le indicazioni dopo la prima serata del festival

La prima serata di Sanremo ha visto cinque canzoni prevalere nel giudizio della sala stampa. In particolare, tre donne si sono distinte: Serena Brancale con Qui con me, Magica favola di Arisa e Ditonellapiaga con Che fastidio hanno convinto i giurati. Insieme a loro, si sono piazzati tra i primi cinque Fulminacci, al festival con Stupida Sfortuna, e il duo composto da Fedez e Marco Masini che hanno presentato Male Necessario. E proprio questi ultimi sono balzati in cima alle preferenze dei siti di scommesse, riducendo le quote per una loro possibile vittoria.

Va ricordato che a una quota più bassa corrisponde una maggiore probabilità di arrivare primi al festival. Sisal, per esempio, ha abbassato la loro vittoria a Sanremo a 2,75, mentre la Brancale è quotata a 3. Arisa dopo l’esibizione è scesa a 6, mentre la quota per Sal Da Vinci ora è 9. Seguono Ditonellapiaga a 12, Tommaso Paradiso con I romantici a 16, Fulminacci e Sayf, che ha presentato Tu mi piaci tanto, a 20.

Per molte agenzie Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini sono alla pari

Secondo molte agenzie di scommesse la situazione sul possibile vincitore di Sanremo è ancora incerta, anche se i nomi dei papabili si sono ristretti a una rosa ridotta. In tanti mettono a pari merito Serena Brancale e la coppia formata da Fedez e Marco Masini, con due tra le canzoni più applaudite della prima serata.

Snai, per citarne una, quota entrambi a 3. Solo Arisa si avvicina, essendo quotata 6,5, mentre Ditonellapiaga e Sal Da Vinci devono accontentarsi di una quotazione a 10. La situazione non cambia per Lottomatica e Goldbet, che assegna gli stessi punteggi a Brancale, Fedez-Masini e Arisa, ma avvicina a loro Sal Da Vinci, quotato a 8,50.

Si restringe il cerchio sui probabili vincitori di Sanremo 2026

Sono poche le differenze tra le varie agenzie di scommesse, tutte concordi sulla rosa dei nomi dei papabili per un primo posto a Sanremo. Per fare un esempio, Bwin paga la stessa quota, pari a 3,25 per la Brancale e Fedez con Masini, ma dietro di loro – insieme ad Arisa, quotata a 6 – mette Ditonellapiaga, alla quale assegna una quotazione di 7.

Distaccato di poco Sal Da Vinci, che dopo il successo riscosso all’Ariston con Per sempre sì, è quotato a 13. Anche le quote di Eurobet sembrano indicare gli stessi favoriti, con la differenza che Serena Brancale, quotata 3, mantiene un piccolo vantaggio su Fedez e Masini, con 3,50. Dietro ci sono, ancora una volta Arisa, con una quotazione di 6, e Ditonellapiaga che registra una quota pari a 7.