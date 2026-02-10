Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, ha ufficializzato la presenza della super modella Irina Shayk come co-conduttrice della serata di giovedì all’Ariston. L’annuncio, atteso dopo giorni di indiscrezioni, conferma la partecipazione della top model internazionale il 12 febbraio 2026, in occasione della terza delle cinque serate della kermesse musicale.

Conti ha espresso grande soddisfazione per la scelta, sottolineando la volontà di conferire una maggiore dimensione internazionale all’evento. La presenza di Irina Shayk, figura di spicco nel mondo della moda e dell’intrattenimento globale, mira ad arricchire il palco dell’Ariston e ad attrarre un pubblico più vasto.

La modella russa, nota per le sue collaborazioni con marchi di fama mondiale, dividerà il palco con Conti, affiancando anche i cantanti in gara. Questa mossa strategica rafforza l’obiettivo di Conti di consolidare la portata globale del Festival.

Sanremo 2026: le novità della direzione artistica

La nuova direzione artistica di Carlo Conti segna un momento di rinnovamento per il Festival di Sanremo 2026. Conti, forte di precedenti successi alla guida della manifestazione, ritorna al timone con l’intento di proporre un’edizione ricca di ospiti e sorprese. Il Festival si svolgerà come da tradizione presso il Teatro Ariston, articolandosi su cinque serate. La partecipazione di Irina Shayk nella terza serata è parte integrante di un piano volto a elevare il prestigio internazionale dell’evento.

La strategia di Conti punta a rendere la manifestazione sempre più attrattiva sia per il pubblico italiano sia per quello straniero, consolidando la sua posizione tra i principali eventi mediatici europei.

Il ruolo di Irina Shayk e la tradizione delle co-conduzioni

Irina Shayk, celebre per le sue apparizioni sulle passerelle più prestigiose e sulle copertine delle riviste di moda, affiancherà Carlo Conti nella serata di giovedì. La sua presenza conferma la tendenza del Festival a includere figure di spicco internazionali nel ruolo di co-conduttrici, una tradizione consolidata negli ultimi anni. Il compito delle co-conduttrici va oltre il semplice affiancamento del presentatore principale; esse contribuiscono a creare momenti di spettacolo unici, evidenziando la natura trasversale del Festival, che intreccia musica, costume e cultura pop globale. L’integrazione di personalità di tale calibro ha già dimostrato di incidere positivamente sugli ascolti e sull’interesse internazionale nelle edizioni passate.