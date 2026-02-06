Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, ha ufficializzato la presenza di Lillo e Pucci come co-conduttori della prossima edizione della kermesse musicale. L'annuncio, giunto in concomitanza con la presentazione delle prime novità, conferma la volontà di Conti di infondere sul palco dell'Ariston un'atmosfera di comicità e leggerezza.

'Sanremo 2026': la scelta di Conti

Il coinvolgimento di Lillo e Pucci rappresenta una significativa novità per il Festival. Entrambi sono figure note al grande pubblico per la loro consolidata carriera nel mondo della comicità e dello spettacolo televisivo.

Lillo, pseudonimo di Pasquale Petrolo, e Andrea Pucci porteranno la loro esperienza e il loro stile unico, affiancando Conti nella conduzione delle serate. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire uno spettacolo che sappia coniugare musica, intrattenimento e momenti di ironia, in sintonia con la tradizione del Festival.

Il ruolo dei co-conduttori e le aspettative

Il compito di Lillo e Pucci sarà quello di accompagnare Carlo Conti nella gestione delle serate, arricchendo la scaletta con sketch e momenti di intrattenimento. La loro presenza ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori, desiderosi di osservare come i due comici si integreranno con il programma musicale e gli ospiti previsti.

La scelta di Conti mira a rinnovare la formula del Festival, pur mantenendo saldo il legame con la tradizione della manifestazione canora più seguita in Italia.

Chi sono Lillo e Pucci

Lillo, nome d'arte di Pasquale Petrolo, è un attore, comico e musicista celebre per il duo Lillo & Greg e per numerose partecipazioni televisive e cinematografiche. Andrea Pucci è un comico e conduttore televisivo, apprezzato per il suo stile diretto e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. Entrambi vantano una lunga e affermata carriera nel panorama dello spettacolo italiano.