Carlo Conti ha lanciato una proposta inaspettata durante la sua ospitata a Che tempo che fa il 22 febbraio 2026: portare Ubaldo Pantani, noto al pubblico per le sue imitazioni e in particolare per quella di Lapo Elkann, sul palco del Festival di Sanremo. L'idea è di affiancare Pantani a Conti come co-conduttore nella serata del giovedì.

La proposta è stata avanzata da Conti con queste parole: “Che ne dici se il tuo Lapo, che sta un po’ qui e un po’ là, una di queste sere viene a Sanremo?”. La risposta di Fabio Fazio è stata ironica: “Vuoi Lapo?

Sarà felice, hai già Frassica”. Conti ha precisato che Nino Frassica sarà presente sabato sera per presentare le serate successive, mentre Pantani potrebbe essere impiegato come co-conduttore nella serata del giovedì, qualora fosse disponibile. Fazio ha espresso sorpresa e gradimento, introducendo poi Pantani nei panni di Lapo Elkann, il quale ha accettato con entusiasmo: “Accetto con grande piacere perché si tratta di un evento al quale non si può dire di no. Si tratta di un festival della canzone italiana, quale canzone si scopre lì”.

Il cast dei co-conduttori del Festival

L'annuncio è giunto a ridosso dell'inizio del Festival di Sanremo 2026, in programma al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio.

La kermesse sarà diretta e condotta da Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini in tutte le serate. Ubaldo Pantani si unirà al gruppo dei co-conduttori per la serata di giovedì 26 febbraio. Il cast include già nomi come Can Yaman (prima serata), Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo (seconda serata), Irina Shayk (quarta serata), Bianca Balti (venerdì), e Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti (finale).

Il ruolo comico di Pantani

Con questa partecipazione, Ubaldo Pantani si inserisce nel consolidato schema del Festival, che prevede un co-conduttore differente per ogni serata. Nella sua veste di Lapo Elkann, Pantani è chiamato a offrire momenti di comicità e a vivacizzare la conduzione nella serata di giovedì 26 febbraio.

L'ingresso di Pantani rafforza la strategia di Carlo Conti, incentrata sull'alternanza di personalità note e diversificate per ogni appuntamento, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico ampio e variegato.

Sanremo 2026: una scelta strategica

La settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio, vede Carlo Conti alla sua quinta conduzione. La presenza di Laura Pausini come spalla fissa per tutte le serate e la scelta di introdurre co-conduttori ogni giorno rappresentano una strategia mirata a valorizzare volti popolari e a creare aspettative specifiche per ciascuna puntata, mantenendo alto l'interesse del pubblico. In questo contesto, Pantani incarna l'elemento sorpresa e comico dell'edizione, con un intervento previsto proprio nella serata centrale del Festival.

La modalità dell'annuncio, avvenuto in diretta da Fabio Fazio, ha conferito all'evento un'immediata risonanza mediatica. La proposta, inizialmente presentata come uno scherzo e poi accolta con entusiasmo, gioca sulla consolidata complicità televisiva tra Conti, Fazio e Pantani, sottolineando la natura corale e multiforme dell'evento.