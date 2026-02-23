Carlo Conti, figura chiave nella direzione artistica del Festival di Sanremo, ha ufficialmente annunciato la sua intenzione di concludere la sua esperienza dopo cinque edizioni. L'annuncio è giunto durante un intervento in videocollegamento nella trasmissione televisiva “Che Tempo che fa” di Fabio Fazio, in onda sul canale Nove.

Un ciclo che si chiude

Conti ha espresso con chiarezza la sua decisione: “Dopo aver fatto cinque Festival posso dire basta e fare largo agli altri”. Questa affermazione sottolinea la volontà di lasciare spazio a nuove idee e a nuove generazioni di professionisti, chiudendo un capitolo significativo della sua carriera.

Le motivazioni di una scelta

Il direttore artistico ha motivato la sua scelta con una filosofia di vita e di lavoro che predilige il non inseguire le opportunità: “Non rincorro le cose, non l’ho mai fatto, figurati dopo queste belle soddisfazioni”. Conti ha riconosciuto l'importanza del percorso compiuto, definendolo “un ciclo importante” che merita di concludersi con una celebrazione della musica italiana. La sua visione è quella di un evento corale, una “festa per la musica italiana che intendo condividere con tanti amici”, lasciando intendere un futuro che potrebbe vederlo coinvolto in modi diversi, ma non più nella veste di direttore artistico principale.