Nisan chiuderà la porta in faccia ad Arif nella puntata de La forza di una donna in onda giovedì 26 febbraio e lui ne sarà mortificato.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver butterà i vestiti di Sirin senza sapere che all'interno della tasca la ragazza aveva il suo stipendio. Infine, Bahar andrà a lavorare a casa di Fazilet per sostituire Ceyda che avrà la febbre.

Bahar sostituirà Ceyda da Fazilet

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda avrà la febbre e quindi Bahar la sostituirà da Fazilet. La donna busserà alla porta della madre di Raif che la accoglierà con entusiasmo.

Fazilet offrirà del tè a Bahar e le chiederà di dirle come stia davvero. A quel punto, la madre di Doruk e Nisan non potrà fare a meno di sfogarsi sulle gravi perdite che l'hanno colpita. Fazilet sarà molto interessata alla vita di Bahar e Raif ne sarà piuttosto infastidito. Sarà il ragazzo ad interromperle chiedendo a Bahar di mettersi subito al lavoro. Nel frattempo, Enver avrà una piccola discussione con Sirin. Quest'ultima non riuscirà a trovare i suoi vestiti e suo padre le confesserà di averli buttati dopo che ha visto lei lanciare i suoi ultimi abiti dalla finestra. Sirin sarà furiosa, soprattutto perché in tasca aveva il suo stipendio. Enver sarà mortificato, ma il risveglio dei bambini riporterà nu po' di leggerezza.

L'uomo chiederà a Nisan e Doruk il permesso di indossare i vestiti di Sarp visto che lui ha perso tutto nell'incendio. Il problema, però, sarà andare a prendere le chiavi da Arif perché nessuno vorrà andarci.

La visita di Arif e la reazione di Nisan

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 26 febbraio, Sirin, Nisan e Doruk, non avranno intenzione di vedere Arif che considereranno l'assassino di Hatice e Sarp. Sarà Enver ad andare al piano di sotto, ma Yusuf gli dirà che suo figlio è uscito molto presto. Al suo ritorno, Arif andrà subito a bussare alla porta di Bahar per le chiavi e ad aprirgli sarà Nisan. Appena la bambina lo vedrà, sarà molto delusa e dopo averlo guardato per qualche secondo con rabbia, chiuderà con forza la porta in faccia ad Arif. Enver chiederà a sua nipote il perché del gesto, ma lei andrà via in lacrime.