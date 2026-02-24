Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del 76° Festival di Sanremo, ha annunciato durante la conferenza stampa del 24 febbraio 2026 un evento eccezionale: “stasera a Sanremo ci sarà il confronto dei due Sandokan, una carrambata dopo 50 anni perché finalmente con Can Yaman ci sarà Kabir Bedi”. L’annuncio fa riferimento al celebre personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari, interpretato originariamente da Bedi nella storica fiction degli anni Settanta e ora ripreso da Yaman nella nuova serie. L'incontro tra i due attori rappresenta un ponte tra generazioni e un omaggio alla memoria collettiva.

La dichiarazione, rilasciata alla vigilia dell’apertura della kermesse, sottolinea il valore simbolico di quello che Conti ha definito una “carrambata”, intesa come un momento di passaggio intergenerazionale nel racconto televisivo italiano.

Il contesto della prima serata

La serata inaugurale del Festival si terrà martedì 24 febbraio 2026 al Teatro Ariston di Sanremo. La conduzione sarà affidata a Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, con Can Yaman nel ruolo di co-conduttore. L'attore turco, noto per aver interpretato Sandokan nella nuova fiction Rai, ha espresso grande emozione per l'evento, dichiarando: “Mi sono preparato non pensando, spero che Carlo mi aiuterà e di non combinare pasticci”.

L'annuncio dell'incontro con Kabir Bedi mira a rafforzare il tono “sereno e leggero” che Conti desidera imprimere al Festival, nonostante la potenziale concorrenza dei programmi sportivi e l'elevata attenzione mediatica generata dalla presenza di Yaman.

Un confronto che vale mezzo secolo

Il “confronto dei due Sandokan” si configura come un momento di grande rilievo nella storia del Festival e della televisione italiana. A oltre cinquant’anni dalla fiction che consacrò il personaggio, il ritorno di Kabir Bedi sul palco dell’Ariston, accanto a chi oggi ne veste i panni, evoca nostalgia e memoria storica. Il Festival si trasforma così non solo in un evento musicale, ma anche in un ponte tra passato e presente.

L'evento è stato documentato come un momento centrale della conferenza stampa, con i media nazionali che evidenziano l’“incontro dei due Sandokan, Can Yaman e Kabir Bedi insieme sul palco” come un appuntamento di grande valore simbolico nel panorama dello spettacolo italiano.