Ana e Philipp diventeranno finalmente marito e moglie nelle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 16 al 20 febbraio su Rete 4. Le anticipazioni rivelano inoltre che Nicole, subito dopo il matrimonio della figlia, lascerà la Germania e volerà a New York per inseguire il suo sogno di lavorare a Broadway.

Ana e Philip diventano marito e moglie

Dopo mesi di peripezie e colpi di scena di vario tipo, la favola d'amore tra Ana e Philipp avrà il suo lieto fine. I due giovani infatti, si sposeranno circondati dall'affetto di familiari e amici. Subito dopo le nozze, i novelli sposi lasceranno il Furstenhof e inizieranno una nuova vita insieme alla tenuta von Thalheim.

Maxi invece, rimarrà affascinata dallo sconosciuto incontrato al casinò e scoprirà che si chiama Herry. Luis riuscirà a far capire a Greta di essere pronto a fare il grande passo con lei e a mettere su famiglia, ma la ragazza si scoprirà innamorata di Miro. Quest'ultimo e la cuoca cercheranno di reprimere i sentimenti che provano l'uno per l'altra ma non sarà affatto facile.

Nicole si trasferisce a New York: anticipazioni 16-20 febbraio

Nicole ammetterà che la prospettiva di una carriera a Broadway rappresenta per lei la realizzazione di un sogno e così chiederà a Michael di seguirla a New York. Il dottore si troverà dinnanzi a una scelta difficile anche perché sarà terrorizzato all'idea che Nicole lo veda come un invalido da accudire.

Seppur con tanto dolore, Michael spronerà Nicole a seguire il suo sogno trasferendosi in America senza di lui, rinunciando così di fatto alla loro relazione. I due trascorreranno insieme un'ultima notte, dopo di che, Nicole lascerà il Fürstenhof per seguire il suo grande sogno americano.

Con le nozze di Ana si conclude la 20esima stagione di Tempesta d'amore

Con il matrimonio di Ana Alves e Philipp Brandes si conclude di fatto la 20esima stagione della soap Tv tedesca. Una stagione caratterizzata proprio dal triangolo amoroso che ha visto protagonisti Ana, Philipp e Vincent, con quest'ultimo che, per molto tempo, sembrava essere l'unico a meritare l'amore della figlia di Nicole. Invece, alla fine, è stato Philipp che riesce a guadagnarsi la fiducia della ragazza, grazie ad un'incredibile trasformazione in positivo del suo personaggio.