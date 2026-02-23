Umberto Tozzi, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha annunciato che il suo prossimo tour segnerà la fine della sua carriera. L’artista ha confidato di aver attraversato un periodo complesso a causa di una malattia, che lo aveva portato a temere di non poter più esibirsi dal vivo. Dopo un periodo di recupero, Tozzi ha deciso di trasformare questo addio in un’occasione di festa, definendo il tour come un evento “bellissimo e senza lacrime”, da vivere con gioia e gratitudine.

Un addio consapevole e festoso

Tozzi ha descritto il tour come un “meraviglioso finale” che desidera godersi appieno.

L’annuncio giunge dopo un periodo di profonda riflessione e recupero, durante il quale ha rivalutato il proprio legame con la musica e il palco. L’intenzione è quella di chiudere questa importante fase della sua carriera con un evento positivo, che celebri il percorso artistico e personale compiuto fino a oggi.

Il contesto della malattia e il ritorno sul palco

Il cantautore ha raccontato di aver vissuto un momento particolarmente difficile a causa di un cancro, che lo aveva indotto a dubitare della possibilità di tornare a esibirsi. Tuttavia, grazie al tempo dedicato al recupero e al sostegno della famiglia, è riuscito a rimettersi in forze e a guardare al futuro con rinnovata determinazione.

La decisione di annunciare l’ultimo tour nasce da questa nuova consapevolezza e dal desiderio di concludere il suo percorso in modo sereno e positivo.

Un tour come celebrazione

Il tour conclusivo non sarà semplicemente un addio, ma una vera e propria celebrazione. Tozzi ha voluto enfatizzare che si tratterà di un’esperienza gioiosa, priva di tristezza, pensata per celebrare la musica, il pubblico e la vita. L’obiettivo è quello di vivere ogni tappa con intensità e serenità, trasformando l’ultimo saluto in un momento di condivisione e profonda gratitudine.

Chi è Umberto Tozzi

Umberto Tozzi è un cantautore italiano di straordinario successo, la cui carriera si estende per oltre cinquant’anni. Ha venduto più di ottanta milioni di dischi e ha tenuto oltre duemila concerti in tutto il mondo. Tra i suoi brani più celebri e intramontabili figurano successi come “Gloria”, “Ti amo” e “Gente di mare”.