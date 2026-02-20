Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio alle 20:50, promettono una settimana carica di emozioni e colpi di scena. Al centro della scena ci sarà il difficile percorso di recupero di Cristina, ancora segnata dal trauma dell’incidente, mentre Palazzo Palladini sarà teatro di ritorni inattesi e nuove partenze che metteranno a dura prova diversi rapporti familiari e sentimentali. Rosa si troverà divisa tra due uomini, Ornella e Raffaele dovranno fare i conti con una crisi di coppia profonda e Manuela, alla vigilia del matrimonio con Niko, sarà tormentata da dubbi che rischiano di cambiarle la vita.

Nel frattempo, il Festival di Sanremo diventerà motivo di tensione ma anche di sorprese per Guido e Mariella, mentre Gianluca vivrà un confronto doloroso con Anna.

Cristina e Roberto: un difficile ritorno alla normalità

Cristina sta cercando di ritrovare una parvenza di serenità dopo il grave infortunio, trasferendosi a casa del padre Roberto per lasciarsi alle spalle il trauma subito. Tuttavia, la ragazza fatica a lasciarsi andare, restando inquieta e chiusa in se stessa nonostante la vicinanza dei suoi cari. Marina, provando a rassicurarla e a sottolineare l’affetto che Roberto nutre per lei, si troverà a fronteggiare tutta la sofferenza che Cristina non riesce più a contenere. Una spiazzante scoperta sugli attimi che hanno preceduto l’incidente getterà nuova luce sul fragile stato d’animo della giovane, lasciando emergere la necessità di un aiuto più profondo.

Mentre Cristina tenta di nascondere il dolore dietro un sorriso forzato, sarà proprio Marina a rendersi conto che la nipote ha bisogno di un sostegno vero per superare il suo trauma.

Rosa tra Damiano e Pino, Ornella e Raffaele in crisi, Manuela in bilico

La settimana vedrà anche Rosa travolta da forti dilemmi sentimentali: se da una parte la relazione con Damiano la proietta verso una nuova vita, dall’altra la presenza sempre più importante di Pino la confonde e la fa vacillare. Una cena al ristorante rischia di far esplodere il conflitto interiore della donna, incapace di scegliere tra il passato che non riesce a dimenticare e il futuro che potrebbe costruire con Damiano.Nel frattempo, Ornella non riesce ancora a superare la profonda ferita causata dalla crisi con Raffaele, come confiderà a Giulia.

La presenza di Eleanor potrebbe aver contribuito ad allontanare i due coniugi, rendendo ancora più difficile la riconciliazione. Sul fronte delle amicizie e delle relazioni, Gianluca avrà un confronto particolarmente delicato con Anna, che lo lascerà deluso e amareggiato. E mentre Mariella e Guido si scontrano sul Festival di Sanremo, la serata potrebbe regalare loro sorprendenti sviluppi. Infine, Manuela, alle prese con i preparativi per il matrimonio con Niko, si troverà di fronte a un dilemma che potrebbe mettere in discussione le sue scelte future.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nell’episodio andato in onda venerdì 20 febbraio, Raffaele è riuscito con il suo affetto a convincere Eleanor a fare pace con Imma e Ciro, portando finalmente serenità dopo un periodo turbolento.

Ma proprio nel mezzo dei festeggiamenti, un arrivo imprevisto ha interrotto la tranquillità del gruppo, lasciando tutti sorpresi. Cristina, invece, ha mostrato segnali di miglioramento dopo il suo ricovero, tanto da poter essere dimessa e trasferirsi nella casa di Roberto e Marina, dove proverà a ricostruire la propria quotidianità. Mariella e Salvatore, intanto, avevano organizzato un incontro segreto per valutare un potenziale compagno per Bice, ma anche in questo caso un imprevisto ha rischiato di mandare all’aria i loro piani. Questi eventi hanno dato il via a nuove dinamiche che si svilupperanno nelle prossime puntate della soap.