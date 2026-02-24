Oggi, 24 febbraio, c'è stata la seconda registrazione di Uomini e donne di questa settimana e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha svelato che nel corso delle riprese Elisabetta Gigante, Sabrina Zago e Sebastiano Mignosa hanno lasciato il programma, invece Marina è uscita dallo studio urlando a causa degli attacchi degli opinionisti.

Tre addii al cast di Uomini e donne

Il 24 febbraio il cast di Uomini e donne si è ritrovato in studio per la seconda e ultima registrazione di questa settimana.

Le anticipazioni svelano che nel corso delle riprese di questo martedì si è parlato molto di Elisabetta e della sua decisione di lasciare il programma: la dama ha spiegato che in questo momento non è dell'umore giusto per cercare l'amore ed è andata via.

Anche Sebastiano è uscito di scena per lo stesso motivo, così come Sabrina che ha salutato tutti e ha interrotto la sua esperienza.

Marina, infine, è stata molto attaccata dagli opinionisti ed è uscita dallo studio urlando e in preda all'ira.

Tina prende posizione contro Mario e Cinzia

Nelle ultime registrazioni entrambi gli opinionisti di U&D hanno preso posizione contro due componenti del parterre molto chiacchierati.

Stando agli spoiler che sono trapelati dagli studi Elios, Gianni ma soprattutto Tina non vedono di buon occhio Cinzia e Mario, anzi si sono esposti molte volte per chiedere la loro cacciata dal programma.

Secondo Sperti e Cipollari, infatti, la dama e il cavaliere si prenderebbero e si lascerebbero continuamente solo per stare al centro dell'attenzione davanti alle telecamere.

Fino ad ora, però, Maria De Filippi si è sempre occupata della conoscenza tra i due e spesso ha tolto spazio ad altri pur di parlare di questa discussa "coppia".

Continua il percorso dei tronisti verso la scelta

Da qui a maggio Ciro e Sara dovranno fare la loro scelta, ma nessuno dei due sembra ancora avere una preferenza degna di nota.

La ragazza, per esempio, sostiene di provare un forte interesse sia per Alessio che per Matteo, infatti ha baciato tutti e due nella maggior parte delle esterne che ha fatto nell'ultimo periodo.

Il tronista di U&D, invece, sta frequentando diverse corteggiatrici e in una recente registrazione ha ammesso che gli piace una cosa di ognuna di loro, per questo motivo è così indeciso.