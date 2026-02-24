Il 23 febbraio c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni ha svelato cos'è successo in studio. Stando alle anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese di lunedì, dunque, Cinzia Paolini e Mario Lenti hanno chiuso la conoscenza ma Tina Cipollari ha insistito nel chiedere che entrambi venissero cacciati.

Nuova rottura tra Mario e Cinzia

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate lunedì 23 febbraio è accaduto di tutto.

Gli spoiler che stanno circolando in rete nelle ultime ore, infatti, svelano che Cinzia e Mario hanno deciso di interrompere la loro conoscenza dopo le polemiche della settimana scorsa.

Tina, però, è intervenuta in diverse occasioni per dire che sia la dama che il cavaliere dovrebbero essere cacciati perché secondo lei avrebbero un accordo e starebbero prendendo in giro tutti.

Polemiche e accuse a Uomini e donne

Dopo quello che è successo una settimana fa, c'era grande attesa per la registrazione di Uomini e donne del 23 febbraio.

Per giorni, infatti, i fan hanno parlato del caos che si è scatenato in studio quando Mario e Cinzia hanno annunciato il loro riavvicinamento.

A distanza di alcuni mesi dalla loro prima frequentazione, il cavaliere e la dama hanno deciso di darsi un'altra possibilità e questo ha fatto storcere il naso a parecchi componenti del cast.

Tina e Gianni, in particolare, hanno accusato i due di avere un accordo per assicurarsi spazio nelle puntate e poi li hanno invitati a continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere, ma non sono stati accontentati.

Il retroscena sulla rabbia di Maria De Filippi

Anche Maria non avrebbe reagito bene al ritorno di fiamma tra Mario e Cinzia, ma ad infastidirla in modo particolare sarebbe stato l'atteggiamento della dama di fronte alle accuse degli opinionisti.

Si dice che la scelta dei due protagonisti del trono Over di frequentarsi a periodi alterni ma solo continuando a frequentare lo studio, infatti, avrebbe fatto arrabbiare la conduttrice di Uomini e donne.

La registrazione di martedì scorso è durata solo un'ora pare proprio a causa di una sfuriata della padrona di casa nel backstage.