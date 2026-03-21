È scomparso all'età di 54 anni l'attore Nicholas Brendon, celebre per aver interpretato il ruolo di Xander Harris nella serie televisiva cult "Buffy l’ammazzavampiri". La sua morte, avvenuta nel sonno per cause naturali venerdì 20 marzo 2026, è stata annunciata dalla famiglia tramite un comunicato. Nel messaggio, i familiari hanno espresso il loro profondo dolore: “Siamo affranti nell’annunciare la scomparsa del nostro fratello e figlio, Nicholas Brendon. È morto nel sonno per cause naturali.” Hanno inoltre ricordato la sua recente passione per la pittura e l'arte, che amava condividere, descrivendolo come “appassionato, sensibile e animato da una spinta creativa inesauribile”.

La famiglia ha aggiunto che Brendon stava seguendo una terapia farmacologica per gestire una malattia ed era ottimista riguardo al futuro al momento della sua scomparsa, chiedendo rispetto per la propria privacy.

Nato a Los Angeles nel 1971, Brendon, fratello gemello, ha avuto una carriera significativa in televisione e al cinema. Il suo successo maggiore è legato a "Buffy l’ammazzavampiri", serie trasmessa dal 1997 al 2003, dove ha vestito i panni di Xander Harris per sette stagioni. Il suo personaggio, amato dai fan per ironia e sensibilità, è stato una figura chiave accanto alla protagonista Sarah Michelle Gellar. La notizia della sua scomparsa ha generato un'ondata di cordoglio. Tra i messaggi di affetto, spicca quello di Alyson Hannigan, interprete di Willow, che ha scritto: “Mio dolce Nicky, grazie per anni di risate, amore e Dodgers...

Ti penserò ogni volta che vedrò una sedia a dondolo. Ti voglio bene.”

La carriera e le sfide personali

Oltre al ruolo iconico in "Buffy l’ammazzavampiri", la filmografia di Nicholas Brendon include diverse altre produzioni. Ha avuto un ruolo ricorrente nella serie poliziesca “Criminal Minds” e ha partecipato alla sitcom “Kitchen Confidential”, ispirata al libro di Anthony Bourdain. Sul grande schermo, è stato protagonista della commedia natalizia “Una sorpresa dal passato” e del thriller fantascientifico “Coherence – Oltre lo spazio tempo”.

Nella sua vita, Brendon ha affrontato anche difficoltà personali, come la dipendenza dall’alcol, che gli aveva causato problemi legali. Negli ultimi anni, tuttavia, aveva riscoperto nella pittura una nuova dimensione creativa, come sottolineato dalla famiglia, e si era mostrato ottimista riguardo al futuro.

Il suo contributo alla serialità televisiva degli anni Novanta e Duemila, in particolare attraverso il personaggio di Xander, resta un segno distintivo della sua carriera.

L'eredità di Buffy e il ricordo

"Buffy l’ammazzavampiri", creata da Joss Whedon, ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura pop degli anni Novanta e Duemila. La serie ha conquistato milioni di spettatori globalmente, influenzando il genere fantasy per adolescenti con il suo mix unico di horror, ironia e drammi generazionali. L'interpretazione di Brendon, che ha portato umanità e umorismo in un contesto spesso dark, è stata apprezzata dalla critica e dal pubblico per i 143 episodi in cui ha partecipato.

La scomparsa di Nicholas Brendon ha riacceso il ricordo di un'epoca televisiva e ha generato un'ampia reazione di cordoglio tra i suoi fan e gli ex colleghi. La sua figura rimarrà un simbolo della serialità di fine Novecento, grazie al suo ruolo fondamentale in una delle serie TV più amate e alla sua successiva dedizione all'arte.