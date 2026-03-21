Manca poco alla messa in onda della prima puntata del serale di Amici: sabato 21 marzo, infatti, i telespettatori assisteranno all'appuntamento che è stato registrato giovedì scorso e del quale sono già disponibili tutte le anticipazioni. Alessio, uno degli allievi più amati dal pubblico, si esibirà due volte e non prenderà neppure un punto. Elena D'Amario, invece, non tratterrà la commozione ascoltando il nuovo inedito che Angie ha dedicato alla nonna.

Le prime esibizioni sul palco del serale

Nel corso della puntata di Amici del 21 marzo quasi tutti i titolari avranno la possibilità di esibirsi davanti alla giuria del serale (Kiara sarà l'unica a rimanere in panchina questa settimana).

Il pubblico non vede l'ora di assistere alle prime performance di Alessio, che è sicuramente uno dei talenti più amati di quest'edizione.

Emanuel Lo schiererà il ballerino nella prima manche, ma il duetto tra Michele e Lorenzo verrà apprezzato di più dalla giuria.

Anche nella terza partita il giovane non riuscirà a conquistare il punto dopo un confronto con Plasma.

Il serale del danzatore di hip-hop, dunque, inizierà con una doppia bocciatura da parte dei quattro componenti della commissione esterna.

⚠️ Alessio ha ballato due volte alla prima puntata⚠️



Prima manche - contro lorenzo e michele “Gangnam Style”, punto perso



Terza manche - contro plasma “Hey ya”, punto perso#amici25 — alessio di ponzio updates (@alessiodp_news) March 19, 2026

La reazione dei fan di Amici

Le anticipazioni sull'esordio di Alessio al serale non sono piaciute molto ai suoi fan, infatti sui social c'è chi si è lamentato parecchio per come sono andate le cose nel corso della registrazione di Amici di giovedì 19 marzo.

"Partiamo male", "Ma perché ci devono far innervosire già dalla prima puntata?", "In che senso ha perso contro Plasma? Questa cosa non si può sentire", "Non ha preso punto nemmeno contro Plasma, follia", "Non è un buon segno questa doppia bocciatura", "Ma che sta succedendo?", "Non ci credo", "Che circo", "E ti pareva?", si legge su X in questi giorni.

L'emozione di Elena D'Amario

Il 21 marzo al serale di Amici non mancheranno le lacrime: le anticipazioni del web, infatti, svelano che Lorella Cuccarini piangerà per l'eliminazione del suo allievo Michele, ma non sarà l'unica.

Dopo aver ascoltato il nuovo inedito di Angie, Elena D'Amario si commuoverà pensando alla nonna che non c'è più.