È tutto pronto per il Serale di Amici di Maria in onda su Canale 5 da sabato 21 marzo alle ore 21:30. Stando alle anticipazioni diffuse sul sito di SuperGuida Tv, si parte con una tripla eliminazione: Opi e Michele infatti sono i primi allievi ad abbandonare il talent show targato, mentre nella terza mance uno tra Emiliano e Antonio rischia di lasciare il programma.

Amici 2026: anticipazioni 1° appuntamento

Le anticipazioni legate al primo appuntamento di Amici 2026, parlando di una tripla eliminazione. Opi e Michele sono i primi allievi ad abbandonare il Serale, mentre nella terza mance finiranno a ballottaggio Emiliano e Antonio.

I quattro giudici chiamati a giudicare le esibizioni degli allievi sono Amadeus, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Gigi D'Alessio.

Quest'ultimo durante la puntata si è reso protagonista di un botta e risposta con Anna Pettinelli per via di un giudizio sull'intonazione di Lorenzo prima e su Riccardo dopo. Le squadra invece sono così suddivise: Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A differenza della scorso anno non c'è il guanto tra professori, ma c'è il gioco "Password" condotto da Alessandro Cattelan.

Tra gli ospiti della prima puntata arriva Annalisa per presentare il brano Canzone Estiva, mentre Pio e Amedeo pubblicizzeranno il loro spettacolo per i 25 anni di carriera del duo.

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito agli spoiler legati alla prima puntata di Amici 2026, sulla pagina X di Amici News diversi utenti hanno espresso un loro commento.

Maggiori critiche sono arrivate per il ballottaggio tra Emiliano e Antonio. Uno spettatore ha affermato: "Eliminazione più scontata non ci sarebbe stata in casetta". Un altro utente ha affermato: "Dopo l'eliminazione di Michele mi aspetto di tutto". Uno spettatore ha punzecchiato la maestra Celentano: "Almeno la smette di essere altezzosa! Chiunque esca mi dispiace per l’allievo ma non per la maestra! Ad esempio chi pensa che Simone, Alessio, Kiara e Alex fossero meglio di Maria Rosaria? Io assolutamente no! Stessa cosa Rita 3 anni fa che arrivava sempre ultima".