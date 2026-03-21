Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 30 marzo al 3 aprile svelano che Alberto imporrà ad Anna di chiudere per sempre con Gianluca, e quest'ultimo sarà devastato dalla scelta della ragazza.

Anna lascia Napoli

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile iniziano con la scoperta di Alberto circa la volontà di Anna di lasciare Napoli. L'avvocato devastato da tale notizia e incapace di arrendersi all'idea di perdere la ragazza, le imporrà di chiudere per sempre con il figlio.

Alla fine, dopo qualche titubanza, Anna accetterà la proposta di Alberto di troncare con Gianluca.

Quando Anna comunicherà a Gianluca la sua scelta, il giovane ne resterà scioccato e incredulo, visto ciò che la ragazza rappresenta per lui e per il suo percorso di riabilitazione dalla dipendenza dall'alcool. Nel frattempo, Alberto e Anna si prometteranno vicendevolmente di continuare a vedersi nonostante la partenza imminente, mentre l'avvocato apparirà deciso a portare avanti la sua relazione clandestina.

Nunzia in ospedale

La piccola Nunzia accuserà un malore improvviso per il quale verrà prontamente portata in ospedale. Al suo fianco ci sarà Clara che sarà molto preoccupata visto che le condizioni della figlia appariranno abbastanza gravi.

La difficile situazione si intreccerà con l'organizzazione di un nuovo furto da parte della banda di cui Eduardo è tornato a far parte. Inoltre, Grillo sarà sulle tracce del ladri che continueranno nei loro piani, ignari di essere braccati dalla polizia.

Roberto e Marina, in vista della Pasqua decideranno di concedersi una breve vacanza, e anche Raffaele valuterà l'idea di lasciare Napoli per passare del tempo con Ornella. La delta del portiere farà storcere il naso a Renato che cercherà in ogni modo di fermare il cognato, dando vita a siparietti molto divertenti.

Anna tra padre e figlio

Gianluca scoprirà che il padre ha una relazione con Anna, la ragazza di cui lui stesso era innamorato? Certamente la storyline in questione avrà delle conseguenza pesanti per la famiglia Palladini.

E oltre alla conseguenze pesanti nel rapporto tra padre e figlio, appena ricostruito, anche il segreto di Anna potrebbe causare nuove fratture. Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.