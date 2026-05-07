Il Grande Fratello Vip è stato prolungato per via degli ottimi ascolti. Tuttavia la nuova data fissata per la finale potrebbe portare alcuni concorrenti al ritiro, come Raimondo Todaro. Stando a quanto emerso il maestro di danza siciliano ha in programma uno spettacolo teatrale che aveva già rimandato proprio per partecipare al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

GFVip: la permanenza di Todaro a rischio

La permanenza di Raimondo Todaro all'interno del GFVip potrebbe essere a rischio, ma questa volta non c'è lo zampino del televoto.

Il maestro di danza siciliano ha infatti in programma uno spettacolo teatrale fissato per il prossimo 17 maggio presso il Teatro Massimo di Palermo.

L'evento in questione ha già subito un rinvio da parte dell'attuale concorrente del reality show, proprio per permettergli di partecipare al programma. Inizialmente la finale era prevista per martedì 28 aprile, ma col prolungamento la finale del GFVip è stata fissata al 19 maggio 2026.

La reazione dei fan

Il possibile ritiro di Todaro dal GFVip sta dividendo il web: da un lato c'è chi crede che il ballerino siciliano debba portare rispetto a tutti coloro che hanno già acquistato il biglietto per lo spettacolo al teatro, mentre dall'altro c'è chi si sta rammaricando perché vedeva in Raimondo un potenziale vincitore.

Un utente ha detto: "Purtroppo gli impegni di lavoro vanno rispettati. È giusto che Todaro lasci il programma per la data al teatro".

Un altro utente ha invece espresso un parere opposto: "Chi ha preso il biglietto per l'evento a teatro dovrebbe capire che sono sopraggiunti altri impegni di lavoro". Un utente ha detto con rammarico: "Se Raimondo dovesse ritirarsi mi dispiacerebbe molto, perché insieme ad Adriana Volpe restano i miei preferiti". Un ulteriore utente ha affermato: "Come si può dire che questo GFVip appartiene a Todaro? Non ha fatto praticamente nulla in quella casa se non fumare, parlare alle spalle degli altri e ballare". Uno spettatore ha affermato: "Se Todaro si ritira, Ale Mussolini potrà avere la strada spianata". Infine c'è chi ha affermato che il concorrente non avrebbe dovuto accettare di partecipare sapendo di avere già degli impegni: "Prima esce dalla casa per allenare l'allieva. Poi riceve diverse sorprese dai parenti. Ora lo spettacolo al teatro. Quando è così, ma perché decidono di partecipare, sapendo di avere già altri impegni? Non capisco proprio".